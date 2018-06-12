Украина Минздрав опубликовал карту опасных для купания пляжей Украины

2018-06-12 16:30 424

 

Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.

Соответствующую карту разместили на сайте ЦОЗ.

Сообщается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.

В столице не стоит купаться на пляже «Тельбин» у одноименного озера и на муниципальном пляже «Вербный», у озера Вербное.

Также в Киевской области в городе Вышгород индекс ЛКП не соответствует стандарту на пляжах «Бегемотик-1», «Бегемотик-2» и в озере на улице Набережная.

Есть опасные пляжи и у моря в Одесской области.

В частности, в Южном санаторий-профилакторий «Портовик»; в пгт Затока; в Черноморске, б\о Сокол и б\о Дружба и на Черноморском городском пляже.

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