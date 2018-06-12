Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.
Соответствующую карту разместили на сайте ЦОЗ.
Сообщается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.
В столице не стоит купаться на пляже «Тельбин» у одноименного озера и на муниципальном пляже «Вербный», у озера Вербное.
Также в Киевской области в городе Вышгород индекс ЛКП не соответствует стандарту на пляжах «Бегемотик-1», «Бегемотик-2» и в озере на улице Набережная.
Есть опасные пляжи и у моря в Одесской области.
В частности, в Южном санаторий-профилакторий «Портовик»; в пгт Затока; в Черноморске, б\о Сокол и б\о Дружба и на Черноморском городском пляже.