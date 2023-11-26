Политика Зеленский обратился к путину: удары по Украине могут представлять опасность и для рф

2023-11-26 10:30

Президент Украины отмечает, что опасность может возникнуть для РФ после ракетных и дроновых ударов по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу российских ударов по украинским городам, гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры. В частности, такие удары приводят к накоплению реакции всего мира, который в один момент может решительно ответить.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после проведения Международного саммита "Grain from Ukraine". Президент подчеркнул, что "происходит накопление ответа" всего мира для реагирования на российские удары.

"Удары по нашей энергетике Российской Федерацией - они должны знать, что за такие удары, особенно удары по атомным станциям и тому подобное - должны знать, что это опасность не только для Украины, не только для всего мира, и что может быть ответ и опасность и для них. Они должны это понимать", - подчеркнул президент.

Как подчеркнул глава государства, такие послания должны идти не из Украины, а должны передаваться российскому президенту Владимиру Путину со всего мира.

"Ты развязываешь огонь и войну против всего мира. Ты бьешь по Украине, и говоришь, прикрываясь войной, попадаешь в садики и школы. Обломки падают в Румынии, Польше и т.д. Ты бьешь по всем странам мира. Вот о чем и он должен знать, что если так будет продолжаться - будет накапливаться ответ всего мира", - подчеркнул Зеленский.