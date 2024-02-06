Политика Задержка военной помощи от Запада: в ISW назвали опасность для Украины

2024-02-06 18:26

Аналитики предупреждают, что динамика дефицита боеприпасов в Украине, вероятно, станет острее.

Задержки западной помощи оказывают негативное влияние на ситуацию на фронте. В частности, обостряется дефицит снарядов в Украине и взрывается способность использовать системы противобатарейной борьбы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики привели цитату министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, что российские войска за последнюю неделю усилили артиллерийские удары почти на 25% и более 1500 раз обстреляли Украину, ударив по более чем 570 населенным пунктам.

В то же время украинский военный аналитик и полковник в отставке Петр Черник отметил, что украинские силы имеют относительно лучшие контрбатарейные возможности, чем российские силы, в том числе потому, что у них есть американские радары AN/TPQ-36, -48 и -50 и немецкая радиолокационная система COBRA.

"Контрбатарейные радары эффективны тем, что они обнаруживают огонь и вычисляют его точку происхождения, чтобы артиллерия могла вести ответный огонь, однако для этого артиллерии требуется достаточное количество боеприпасов. Отсутствие артиллерийских боеприпасов, таким образом, серьезно ухудшает работу COBRA и другие западные контрбатарейные системы эффективны настолько, насколько эффективно количество снарядов, которые украинские силы располагают для преследования целей, идентифицирующих контрбатарейные радары", — отмечают в ISW.

Аналитики предупреждают, что динамика дефицита боеприпасов в Украине, вероятно, станет острее, поскольку период нехватки снарядов в Украине будет затягиваться.

Напомним, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил об угрозе потери освобожденных городов из-за снарядного голода на фронте.