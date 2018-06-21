Мир Конец эпохи Энди Уорхола: закрылся культовый американский глянец Interview

2018-06-22 21:36 335

В США закрылся журнал Interview, основанный знаменитым художником Энди Уорхолом. Это закрытие, уверяют критики, знаменует собой конец целой эпохи. Обложки журнала стали культовыми, на них были такие звезды, как Дэвид Боуи, Мадонна, Элизабет Тейлор, Шер, Диана Росс и Майкл Джексон.

"Журнал, принадлежащий миллиардеру Питеру Бранту, в последнее время погряз в судебных разбирательствах со своими бывшими работниками, а вчера стало известно, что руководство издания подало заявление о банкротстве и закрывается", - сообщает New York Post.

Ранее бывший главред Interview Фабьен Барон подал в суд иск о невыплате 600 тыс. долл., которые, по его словам, журнал ему должен за работу.

На последних выпусках журнала на обложках были изображены Ким Кардашьян, Джастин Бибер и другие.

Журнал был основан в конце 1969 года художником Энди Уорхолом и британским журналистом Джоном Уилкоком.