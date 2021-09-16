Спорт Шахтер обидно проиграл на выезде тираспольскому Шерифу - обзор и статистика матча

2021-09-16 09:02

Донецкий Шахтер отправился в гости к тираспольскому Шерифу в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В следующем туре Шериф отправится в гости к Реалу, а Шахтер примет Интер. Поединки состоятся 28 сентября.

"Горняки" считались фаворитами встречи, но многие обсуждали фактор главного тренера молдавского коллектива Юрия Вернидуба, который в прошлом уже справлялся с Шахтером в Украине. И уже с первых минут Шериф, который впервые в истории выступает в групповом этапе Лиги чемпионов, рванул вперед и начал создавать моменты. Подопечные Вернидуба не боялись играть первым номером, прессинговать и атаковать.

Первый звоночек был уже на второй минуте, когда на Адама Траоре была сделана длинная передача вперед. Футболисту совсем немного не хватило, чтобы пробить.

Хозяева высоко встречали "горняков", убегали в молниеносные контратаки и часто работали на длинных передачах, а вот у Шахтера абсолютно ничего не получалось в первые 15 минут матча. А затем еще и обрезка Тете привела к пропущенному мячу.

Кристиано, перехватив мяч, промчался по левому флангу и навесил в район 11-метровой отметки, где Адама Траоре с лету, положив корпус, сильно пробил прямо над руками Пятова – 1:0.

Через несколько минут Шериф едва не удвоил преимущество – Пятов неточно отпасовал низом, но сам же исправил свою ошибку, парировав в падении удар Яхшибоева в дальний угол.

Затем тираспольцы за пару минут буквально расстреливали ворота Пятова, но "горняки" буквально чудом отбились. И только во второй половине первого тайма у гостей стали появляться неплохие моменты.

Педриньо не побоялся и пробил из-за штрафной, Траоре мощно ударил под перекладину со средней дистанции, но мяч упорно не летел в сетку. В заключительные минуты перед перерывом Шахтер катал мяч перед штрафной соперника, но практически ничего не создал.

Второй тайм гости начали с замены Марлоса на Тете и нескольких неплохих атак, но забить никак не удавалось. Очень здорово проявляли себя Педриньо, Фернандо и Марлос, но все их попытки забить не приносили результата.

На 55-й минуте Вернидуб сделал вынужденную замену и выпустил Момо Янсаме, который уже через семь минут удвоил преимущество Шерифа. Вновь провалился левый фланг – Кристиано прорвался, спокойно продумал передачу в центр штрафной, где ее замкнул Янсане – 2:0.

Де Дзерби после этого начал менять структуру игру, выпускать свежих игроков, вот только это не приносило результата, потому что "горняки" были не готовы к такой уверенной игре соперника.

Более того, Шахтер едва не пропустил третий мяч, но Адама Траоре не докрутил мяч в "девятку", а шикарный удар Кастаньеды парировал Пятов. Дончане несколько раз неплохо атаковали, но завершающего удара им так и не хватило. Финальный свисток зафиксировал победу Шерифа.

Шахтеру в этом матче никак не помогло доминирование в плане контроля мяча, к тому же игроки неохотно возвращались в оборону, позволяя сопернику достаточно остро контратаковать. А вот тактика Вернидуба полностью сработала и принесла Шерифу заслуженную победу.

Статистика матча

Шериф – Шахтер – 2:0

Голы: А. Траоре, 16, Янсане, 62

Шериф: Атанасиадис – Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано – Тилль, Аддо (Раделич, 85) – А. Траоре, Коловос (Янсане, 55), Кастаньеда (Николов, 85) – Яхшибоев (Бруно, 67).

Шахтер: Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Маркос Антонио (Патрик, 65) – Тете (Марлос, 46), Педриньо, Фернандо (Мудрик, 65) – Л. Траоре.

Предупреждения: Дуланто (42).