Украина Луценко и Гройсман насели на таможенников с обвинениями за "евробляхи"

2018-06-21 18:00 485

Генеральный прокурор Юрий Луценко раскритиковал работу таможенных органов западной Украине из-за массового въезда в Украину автомобилей на иностранных номерах и предупредил о "серьезном разговоре".

Об этом он сказал 21 июня во время всеукраинского селекторного совещания в рамках инициативы "Украина без контрабанды".

"Вопрос к руководителю Львовской таможни ... Скажите пожалуйста, сколько так называемых "евроблях" вы пропустили за последние два года. И какие сканеры вам нужны для того, чтобы этого не допускать", – обратился Луценко.

Представитель таможни, присутствовавший на совещании путем видеосвязи, не смог ответить на этот вопрос.

"На данный период времени у меня нет информации о количестве "евроблях", пересекших таможенную границу в течение двух лет", - сказал он, заглядывая в свои бумаги.

Луценко снова апеллировал к нему: "Так я вам докладываю, что в Украину заехали не менее 300 тысяч и более половины (этих авто) – из западных областей. Поэтому через вас прошли десятки тысяч этих автомобилей, которые сейчас, не заплатив никаких таможенных платежей, усложнили - мягко говоря - ситуацию на дорогах Украины".

Генпрокурор отметил, что в этом случае "полнота ответственности лежит именно на львовской таможне и всех ее коллегах по Западной Украине".

"Я не знаю, действительно ли вы не знаете цифру количества автомобилей, но цифру, сколько стоит пропустить такой автомобиль, вы точно знаете. Поэтому прошу быть готовым к разговору с прокурором по этому поводу", - предупредил Луценко.

Премьер-министр Владимир Гройсман вмешался и заявил, что львовскую таможню будут тщательно проверять.

"Таможеннику хочу сказать, будем проверять тщательно. Будете не только говорить с прокурором, будете уволены... Вы мне все надоели, потому что должны делать все для того, чтобы делать страну богаче, а не выполнять функцию, чтобы в страну что-то там заезжало", - предупредил Гройсман.

Он напомнил, что в парламенте на рассмотрении есть несколько законов по "евробляхам", а вокруг этого вопроса идет много дискуссий.

В то же время премьер выразил надежду, что удастся консолидировать усилия парламентариев и решить проблему.