Президент ЮАР ответил на обвинения в поставках оружия роССии

В Южно-Африканской Республике заявили, что провели расследование в отношении обвинений в поставке оружия Российской Федерации.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем обращении к нации сказал, что они не нашли доказательств поставок оружия. "Ни одно из обвинений о поставках оружия в Россию не подтвердилось. Никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано, и никакое оружие не было экспортировано", - цитирует его Sky News.
Речь идет об обвинениях Соединенных Штатов Америки, согласно которым ЮАР передала оружие российскому судну Lady R, находящемуся под американскими санциями.
Обвинения ЮАР в военной поддержке РФ: что известно
Напоминаем, что весной посол Штатов в ЮАР Рубен Бригети заявил, что они зафиксировали стоянку российского грузового судна на военно-морской базе Саймонстаун в декабре 2022 года. Они были уверены, что на него загрузили оружие и боеприпасы.
Впоследствии министр обороны ЮАР Танди Модизе отрицала эти обвинения, а Рамафоса пообещал расследовать дело.
В Министерстве иностранных дел Южно-Африканской Республики сообщали, что американский посол "безоговорочно извинился" за свои обвинения.