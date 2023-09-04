Мир Президент ЮАР ответил на обвинения в поставках оружия роССии

2023-09-04 16:48

 

В Южно-Африканской Республике заявили, что провели расследование в отношении обвинений в поставке оружия Российской Федерации.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем обращении к нации сказал, что они не нашли доказательств поставок оружия. "Ни одно из обвинений о поставках оружия в Россию не подтвердилось. Никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано, и никакое оружие не было экспортировано", - цитирует его Sky News.

Речь идет об обвинениях Соединенных Штатов Америки, согласно которым ЮАР передала оружие российскому судну Lady R, находящемуся под американскими санциями.

Обвинения ЮАР в военной поддержке РФ: что известно

Напоминаем, что весной посол Штатов в ЮАР Рубен Бригети заявил, что они зафиксировали стоянку российского грузового судна на военно-морской базе Саймонстаун в декабре 2022 года. Они были уверены, что на него загрузили оружие и боеприпасы.

Впоследствии министр обороны ЮАР Танди Модизе отрицала эти обвинения, а Рамафоса пообещал расследовать дело.

В Министерстве иностранных дел Южно-Африканской Республики сообщали, что американский посол "безоговорочно извинился" за свои обвинения.

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