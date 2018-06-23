Детали Гриценко – кандидат из зазеркалья

2018-06-23 20:03 697

В следующем году нашу родную Украину будет раздирать ужасная “вакханалия” под названием Выборы-2019. И казалось бы, за прошедшие 5 лет страну уже сложно удивить – столько невозможных событий произошло.

Но, в преддверии выборов, на предвыборную сцену выходят поистине “сказочные” кандидаты. Анатолий Гриценко, бывший Министром обороны Украины при правительствах Тимошенко, Еханурова и Януковича, своей деятельностью нанес Украине непоправимый ущерб. Результатом его бездействия на протяжении многолетнего срока его работы стал тот уровень боеспособности украинской армии и ее технического оснащения, который повлек за собой возникновение так называемых ЛНР и ДНР, а также десятки тысяч убитых и раненных украинцев!

И в тот момент, когда стране нужен действительно достойный, опытный и сильный кандидат – Анатолию Гриценко хватает подлости заявить о своем участии в выборах. Наша гражданская организация прекрасно помнит все “достижения” Анатолия Гриценко. Просим обратить внимание на самые яркие “7 смертных грехов Анатолия Гриценко”

1. Анатолий Гриценко – фигурант дела о краже госсобственности. В 2006 году на основании приказа Министра обороны Анатолия Гриценко от 30.06.2005 года было передано госпредприятию Минобороны, а затем продано частной фирме 11 зданий общей площадью свыше 2 тыс. кв.м, вместе с земельным участком в 24 гектара, которые раньше принадлежали военному городку № 247, всего лишь за 10 млн. грн.!!! Стоит отметить, что указанный земельный участок находится на 27 км Столичного шоссе, то есть в Конче-Заспе.

Интересным в данной истории, является то, что были переданы 24 гектара земли, каждая сотка которой на сегодняшний день по рыночным ценам стоит около 30 тысяч долларов США, астоимость 24 гектаров (не считая стоимости 11 зданий, что находятся на данной территории) достигает 72 миллиона долларов США. В то же время, в бюджет поступило лишь 10 миллионов гривен.

2. Анатолий Гриценко в 2014 году официально призывал взрывать гражданские самолеты Аэрофлота и гражданские поезда РФ. Сложно представить последствия подобных высказываний, если бы Гриценко занимал на тот момент хоть сколько-нибудь значимый пост, не говоря уже о позиции президента Украины. Подобное поведение не позволяли себе даже представители США после терактов 11 сентября 2001 года, четко определив границу между террористами и гражданскими лицами государств, причастных к террористической деятельности.

3. По результатам “работы” Анатолия Гриценко – в 2013 году в армии не было даже спальных мешков, не говоря уже о исправной военной технике. Напоминаем, Анатолий Гриценко находился в должности министра обороны НЕСКОЛЬКО лет.

4. Анатолий Гриценко в 2014-2015 году, самые тяжелые для Украины времена, собрал с населения около 5 млн. грн. под лозунги волонтерской тематики и направил их… на печать своих же билбордов. Из полученных средств армии было направлено НИЧЕГО!

5. Анатолий Гриценко боролся с коррупцией НИКАК! Даже Генеральная прокуратура Украины в конце 2000-х обвиняла Анатолия Гриценко в бездеятельности по фактам коррупции и преступлений в армии.

6. К онтрольно-ревизионное управление заявляло в адрес Анатолия Гриценко о нарушениях в системе министерства обороны, связанных со строительством жилья для военных, хозяйственной деятельностью в военных городках и отчуждением земельных участков – нецелевым образом якобы были израсходованы 6,6 миллиарда гривен.

7. В 2014 году, в самое ответственное для страны время Анатолий Гриценко, имеющий по его словам более 25 лет военного опыта сделал … НИЧЕГО. Его опыт, как и он сам, оказались бесполезными в самое важное для Украины время.

ГО “Захист i допомога” считает, что Анатолий Гриценко не имеет морального права каким-либо образом даже пытаться участвовать в политической жизни Украины. Бесполезные кандидаты-вредители – стране не нужны!

https://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/54786ddc6f5cb/

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1176284.html

http://ipress.ua/mainmedia/naduvnyy_polkovnyk_87986.html