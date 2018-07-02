Детали Юрий Бутусов: Киевом управляет серый кардинал КГГА Вадим Столар

2018-07-02 17:35 141

 

Власть в Киеве фактически передана серому кардиналу КГГА Вадиму Столару. Такое мнение высказал журналист, главный редактор Цензор.net Юрий Бутусов.

Вадим Столар — непубличный человек без должности. Однако именно он организовывает работу мэра столицы, планирует рабочие встречи, влияет на принимаемые решения. «Виталий Кличко Киевом не управляет, он выполняет определенные церемониальные функции, посещая некоторые публичные мероприятия», — написал Бутусов.

По мнению журналиста, в этом кроется причина многих городских проблем, до решения которых попросту никому нет дела. Например, систематическое заставление Стены памяти погибших Героев на Михайловской площади биотуалетами, мусорными баками и машинами. 

«Это Столар планирует и организовывает рабочий день мэра, Столар сообщает Кличко что и где он должен делать. Разумеется, приоритет имеют вопросы финансовые, а такая "мелочь", как Стена памяти на Михайловской ни Кличко ни Столара не беспокоят - они там ни разу не были, хотя это и центр города. Стена памяти - это не контракты на застройку, это не дележка городского бюджета, то есть пустая трата времени для киевского руководства. Кличко не беспокоят проблемы, на которых нельзя заработать и получить финансовый или политический капитал, поэтому заставить его действовать могут или отмашка Столара, или скандалы, или системное давление», - пишет журналист.

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