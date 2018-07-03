Детали Киев теряет свои «легкие» благодаря усилиям скандальных застройщиков из группы компаний DIM

2018-07-04 08:45 180

В Киеве некоторые скандальные застройщики продолжают уничтожать парки, зеленые зоны и исторические местности, пользуясь поддержкой мэра Кличко, несовершенством законодательства и без учета мнения представителей общины из-за безнаказанности, вседозволенности и коррупции. Об этом в комментарии журналистам заявил координатор экологической общественной инициативы «Зеленая лига» Руслан Черняк.

Комментируя недавние строительные скандалы с массовой вырубкой деревьев на ул. Вышгородской (где за ночь были спилены 400 деревьев в исторической парковой зоне) компанией, к которой может быть причастен Андрей Насиковский и его группа «DIM», активист отметил: «До сих пор не укладывается в голове, как чиновники разрешают такое делать, манипулируя и злоупотребляя нормами законодательства, закрывая глаза на уничтожение экосистемы Киева! И это после Чернобыля и последствий индустриального сектора столицы! До Вышгородской тоже было варварское уничтожение 580 сосен в Дарницком районе на ул. Жмаченко, 28 (ЖК «Автограф» - авт.) под строительство высотки. И тоже за этим стояли компании «DIM» братьев Насиковских!».

«Журналистские и общественные расследования показали, что эта структура заходила на земучасток, (выделенный, кстати, еще при Черновецком) руками полуфиктивной структуры «Дисбуд». В свое время среди руководителей этого предприятия была жена экс-руководителя «Киевзеленстроя» Михаила Царенко . Налицо – явная коррупционная составляющая, дающая понимание, почему «зеленстроевцы» бесцеремонно разрешили уничтожить сотни здоровых вековых сосен в парке в зеленой зоне на Дарнице. А теперь руки чиновников и бесцеремонного застройщика дошли до Вышгородской!», - сказал общественный деятель.

Черняк напомнил, как одна из структур Насиковских с признаками фиктивности якобы легально вырубила почти 400 деревьев в парке «Кристерова горка» на Оболони, имея разрешения, в результате чего город может лишиться 200-летнего парка . Но если такими темпами легализовать уничтожение в Киеве зеленых зон, столица может потерять не только их, но и уникальные природные и исторические места.

«На месте паркового комплекса застройщик планирует возвести еще один ЖК. Эту местность не трогали даже коммунисты в советское время, потому что зеленая зона в районе Вышгородской носит важное экологическое значение не только для местных жителей в качестве «легких микрорайона», но и многие десятилетия там формировалась уникальная экосреда. На территории паркового комплекса есть столетние деревья, ольховый лес, экзотические деревья и кустарники, каскад из 4 прудов и живые источники. Растительность парка включает 25 видов, деревья представлены дубом, липой, тополем, вязом, ясенем и ивой. Особенную ценность представляют 150-летние каштаны, 400-летний дуб. 4 вида животных занесены в Красную книгу Украины, а 10 видов животных охраняются Бернской конвенцией. И это все предлагается убить взамен очередных «свечек» и дешевых ремонтов в подъездах как подачку?!», - возмущается общественник, назвав нынешнюю тенденцию по застройке столицы варварским «реваншем молодой команды Черновецкого».

Руководитель Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко подтверждает, что на сегодня в столице сложилась просто катастрофическая ситуация с уничтожением зеленых зон и экологией, а со стороны городской и центральной власти нет никаких шагов по решению «зеленых» проблем и защите флоры и фауны Киева. «К сожалению, в Киеве огромное количество зеленых зон, огромное количество территорий не проинвентаризированы. И поэтому земельные конфликты будут возникать постоянно. Большое число территорий ни за кем не закреплена, что открывает возможность для различных злодеяний. Во-вторых, в Киеве не системной работы по защите зеленых зон».

Более того, помимо скандальных заходов на земучастки, как выяснили журналисты, ряд застройщиков не выполняют своих социальных обязанностей, данных общине. Например, по информации из открытых источников стало известно, что на ул. Жмаченко, 28 компания Насиковских DIM обещала выделить 3,5 млн грн на обустройство площадки, ремонт подъездов в соседних домах по ул. Миропольской, возместить демонтаж гаражей, которые оказались на скандальной стройплощадке. Но как сообщают местные жители, в полной мере Насиковский не выполнил из того, что обещал и фактически обманул сотни жильцов .

Ранее СМИ сообщали, что компания Андрея Насиковского в обход мнения общины пытается построить ЖК Park Lake City в селе Подгорцы под Киевом в непригодной местности, в результате чего тоже может произойти масштабная экологическая катастрофа областного значения.

В этой всей связи резонным становится вопрос, сколько еще зеленых зон и исторических местностей останется в столице, пока застройку будут вести такие дельцы, как Насиковские и как долго жители столицы будут готовы их терпеть?!