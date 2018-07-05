Украина фото У стен Рады протестуют Шахтеры - охрана парламента срочно усилена нацгвардией

2018-07-05 11:40 207

Сегодня в центре Киева шахтеры требуют внести изменения в бюджет для надлежащего финансового обеспечения госсектора угольной отрасли.

Как сообщает Укринформ, на площади Конституции на митинг собралось около тысячи работников шахт.

Участники акции держат в руках плакаты с лозунгами, в частности, "Нет закрытию шахт!", "Хватит говорить - пора действовать!", "Законопроект №8362 спасет угольную отрасль" и флаги соответствующих территориальных организаций по защите прав шахтеров.

По словам митингующих, они приехали с Донбасса, Волыни и Львовской области. В то же время возле Рады усилили охрану. Правопорядок обеспечивают несколько сотен полицейских и нацгвардейцев.

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