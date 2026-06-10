ВІЙНА В Україні Поліцейським та рятувальникам планують підвищити зарплатню - мінімальна получка становитиме 32 тис грн

2026-06-10 14:42

Поліцейським та рятувальникам ДСНС планують підвищити грошове забезпечення та оновити систему нарахування виплат.

За словами народного депутата Олександр Федієнко, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає нові підходи до формування окладів і надбавок.

Зокрема, для поліцейських встановлюється гарантований оклад на рівні 10 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, що загальний показник прожиткового мінімуму в Україні сьогодні становить 3 209 грн на одну особу. Згідно із Законом про Державний бюджет, розмір прожиткового мінімуму є фіксованим протягом усього року.

Відтак мінімальна получка копа становитиме 32 тис 90 грн.

Також переглядається система доплат за вислугу років.