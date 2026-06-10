Поліцейським та рятувальникам планують підвищити зарплатню - мінімальна получка становитиме 32 тис грн

Поліцейським та рятувальникам ДСНС планують підвищити грошове забезпечення та оновити систему нарахування виплат.
За словами народного депутата Олександр Федієнко, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає нові підходи до формування окладів і надбавок.
Зокрема, для поліцейських встановлюється гарантований оклад на рівні 10 прожиткових мінімумів.
Нагадаємо, що загальний показник прожиткового мінімуму в Україні сьогодні становить 3 209 грн на одну особу. Згідно із Законом про Державний бюджет, розмір прожиткового мінімуму є фіксованим протягом усього року.
Відтак мінімальна получка копа становитиме 32 тис 90 грн.
Також переглядається система доплат за вислугу років.