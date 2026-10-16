Верховна Рада скасувала пільги - вводиться податок на покупки на міжнародних платформах

Верховна Рада України остаточно скасувала пільгу на звільнення від ПДВ для міжнародних посилок вартістю до €150.
Парламент ухвалив відповідні законопроєкти №16051-1 та №15460.
Це рішення є однією з ключових вимог ЄС та МВФ для надання фінансової підтримки Україні.
Нижче наведено головні деталі та правила нового оподаткування
Коли нові правила наберуть чинності:
Зміни почнуть діяти не раніше 1 липня 2027 року та лише після відповідного рішення Кабінету Міністрів України. До цього моменту продовжує діяти поточне правило: посилки вартістю до €150 ПДВ та митом не обкладаються.
Що саме змінюється:
Податок на онлайн-покупки (AliExpress, Temu тощо).
На посилки з іноземних маркетплейсів вартістю до €150 тепер нараховуватиметься ПДВ у розмірі 20%.
Податок буде автоматично стягуватися та сплачуватися самими цифровими платформами на етапі оформлення замовлення.
Звичайне ввізне мито на товари вартістю до €150, як і раніше, не нараховуватиметься (зміни стосуються виключно ПДВ).
Що залишиться без податків (винятки):
Повністю звільняються від оподаткування ПДВ такі категорії відправлень:
1. Некомерційні посилки: Відправлення типу «від фізичної особи фізичній особі» (подарунки, особисті речі від родичів) вартістю до €45.
2. Товари для військових: Окремі специфічні товари, призначені для потреб Збройних Сил України.