Економіка Верховна Рада скасувала пільги - вводиться податок на покупки на міжнародних платформах

2026-10-16 09:28

Верховна Рада України остаточно скасувала пільгу на звільнення від ПДВ для міжнародних посилок вартістю до €150.

Парламент ухвалив відповідні законопроєкти №16051-1 та №15460.

Це рішення є однією з ключових вимог ЄС та МВФ для надання фінансової підтримки Україні.

Нижче наведено головні деталі та правила нового оподаткування

Коли нові правила наберуть чинності:

Зміни почнуть діяти не раніше 1 липня 2027 року та лише після відповідного рішення Кабінету Міністрів України. До цього моменту продовжує діяти поточне правило: посилки вартістю до €150 ПДВ та митом не обкладаються.

Що саме змінюється:

Податок на онлайн-покупки (AliExpress, Temu тощо).

На посилки з іноземних маркетплейсів вартістю до €150 тепер нараховуватиметься ПДВ у розмірі 20%.

Податок буде автоматично стягуватися та сплачуватися самими цифровими платформами на етапі оформлення замовлення.

Звичайне ввізне мито на товари вартістю до €150, як і раніше, не нараховуватиметься (зміни стосуються виключно ПДВ).

Що залишиться без податків (винятки):

Повністю звільняються від оподаткування ПДВ такі категорії відправлень:

1. Некомерційні посилки: Відправлення типу «від фізичної особи фізичній особі» (подарунки, особисті речі від родичів) вартістю до €45.

2. Товари для військових: Окремі специфічні товари, призначені для потреб Збройних Сил України.