ВІЙНА В Україні Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 31 жовтня

2026-07-14 16:44

Сьогодні депутати Верховної Ради України продовжили ще на 90 днів Воєнний стан та загальну мобілізацію.

Отже діючі правила та норми діятимуть мінімум до 31 жовтня включно.

Це вже 20-ий раз, коли чинне скликання голосує за ці питання.

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення росії.

З тих пір Верховна Рада вже два десятки разів поспіль продовжувала термін дії воєнного стану та мобілізації з початку війни. Кожного разу на 90 днів.