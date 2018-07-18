Украина фото Стали известны детали смертельного лобового ДТП на Саперно-Слободской в Киеве

2018-07-18 11:15 219

Сегодня рано утром на Саперно-Слободской в Киеве произршло смертельное лобовое ДТП. На полной скорости столкнулись Daewoo Lanos и бус Mercedes Vito. Двое человек погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. 

По предварительной информации, Daewoo двигался в сторону Южного моста по дороге с односторонним движением. Mercedes нарушил правила дорожного движения и выехал ему навстречу.

В результате лобового столкновения погибли на месте водитель и девушка-пассажир Lanos. Их тела спасателям пришлось вырезать из машины спецсредствами. Водителя и пассажира Vito госпитализировали в тяжелом состоянии.

На место прибыли патрульная полиция, три кареты скорой помощи и ГСЧС. Подробности происшествия устанавливаются.

Внимание, на фото могут присутствовать шокирующие сцены насилия, потому они не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

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