Життя Смертельна ДТП в Прилуках: патрульні поліціянти на пішохідному переході збили жінку з дитиной

2025-12-11 11:36

Наряд групи реагування патрульної поліції на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів.

Розпочато службове розслідування за фактом смертельної ДТП у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов’язків. Фак підтвердили в Головному управлінні Нацполіції у Чернігівській області.

Зазначається, що наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі усунули від виконання службових обов’язків.