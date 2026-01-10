Життя Після трагічної ДТП британський боксер Ентоні Джошуа планує завершити кар'єру

2026-01-10 14:40

Адедамола Джошуа, дядько колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа, заявив, що британський боксер планує завершити кар'єру після трагічної ДТП, в якій загинули двоє його тренерів.

Родич Ей Джея стверджує, що він вже ухвалив рішення не повертатися на ринг.

"Головне тут те, що він пішов з боксу. Це нас тішить, бо щоразу, коли він б'ється на рингу, ми завжди переживаємо емоційно.

Щоразу, коли його відправляють у нокдаун, ніби серце вискакує з грудей. Усі ці емоційні переживання під час його поєдинків - надто велика травма для нас. Тепер, коли він заявив, що йде на піку популярності, ми щасливі", - цитує слова дядька Джошуа The PUNCH.

Крім того, родич боксера ствердно відповів на запитання, чи повідомив він про своє рішення родині.

Також Джошуа взяв на себе зобов'язання підтримувати довічно родини двох своїх загиблих друзів і тренерів.