Життя З 2026 року водіям дозволять фіксувати ДТП одразу на місці події через Дію без виклику поліції

2025-12-13 13:33

Уряд ухвалив постанову, яка з 2026 року дозволить водіям фіксувати ДТП одразу на місці події через Дію без виклику поліції та паперової тяганини. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Нововведення почне діяти вже з першого кварталу 2026 року. Дія автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.

За словами Свириденко, це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах.Також новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію.

Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою Дія.Підпису.

Статус розгляду можна буде відстежувати в Дії, без поїздок до страхової та додаткових звернень.