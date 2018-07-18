Украина Гройсман запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях

2018-07-18 18:30 60

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в украинских государственных компаниях необходимо запретить выплату чрезмерных бонусов и вознаграждений.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров в среду, передает Украинская правда.

По его словам, это взвешенное и справедливое решение.

«Я считаю, что зарплаты должны быть достойные, премии должны быть достойные, чтобы люди не занимались коррупцией. Но что касается жадности и излишества, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддерживать не могу», — сказал глава правительства.

Он отметил, что в государственных компаниях должны платить хорошо, но не чрезмерно, поскольку служить государству — это уже привилегия.

«Поэтому я считаю, что в этом вопросе следует поставить точку. Я уважаю корпоративное управление, прозрачность наблюдательных советов. Но прошу уважать, в том числе, украинский народ. Воспринимать реальность, а не жить в заоблачных цифрах и историях», — заявил Гройсман.

Премьер попросил поддержать запрет выплаты бонусов и вознаграждений и поручил Министерству экономического развития выписать это решение в соответствии с «лучшими практиками корпоративного управления и определить тот потолок, за которые никому не позволено выпрыгивать».

«Задача всех госкомпаний — это защищать свою страну, повышать экономику и делать свое дело не только за деньги, а по совести и с чистым, открытым сердцем», — добавил он.

Присутствующие единогласно поддержали эту инициативу после чего Гройсман поручил как можно быстрее оформить решение и через три дня подать ему документ на подпись.

Как сообщалось, наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом».

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае — 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

В октябре 2016 года журналисты программы «Схемы» сообщили, что четыре члена Национального агентства по предотвращению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премию в размере месячной зарплаты.

В результате этого вместо одного стандартного оклада члена НАПК получали по четыре.