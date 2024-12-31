Мир Правительство Албании на год ввело полный запрет на приложение TikTok

2024-12-31 11:30

Правительство Албании объявило о годовом запрете приложения TikTok из-за разжигания насилия среди молодежи. Об этом заявил премьер-министр Эдди Рама.

"Мы полностью закроем его (доступ к TikTok) для всех на один год. TikTok в Албании не будет", - сказал Рама после встречи с группами родителей и учителей со всей страны.

По его словам, запрет, который является частью более широкого плана по повышению безопасности в школах, вступит в силу в начале 2025 года.

Рама обвинил социальные сети, в частности TikTok, в разжигании насилия среди молодежи в школе и за ее пределами.

Решение правительства было принято после инцидента вблизи одной из албанских школ, во время которого 14-летнего школьника убил его одноклассник. Местные СМИ сообщали, что инцидент произошел в ноябре после спора, возникшего между двумя парнями в социальных сетях.