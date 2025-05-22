Экономика По итогам года почти половина госпредприятий Украины оказались убыточными - Опендатабот

2025-05-22 09:31

Финансовые отчеты госкомпаний за 2024 год свидетельствуют о том, что 41% госпредприятий оказались убыточными. Об этом сообщает Опендатабот.

Худшие показатели у таких госкомпаний:

Восточный горно-обогатительный комбинат (1,2 млрд грн убытков),

аэропорт Борисполь (1,1 млрд грн),

Региональные электрические сети (732 млн грн),

Львовуголь (301 млн грн),

Энергорынок (261 млн грн).

В то же время лидером по уровню прибыли стал Павлоградский химический завод – более 6 млрд грн. Его доход увеличился в 3,5 раза за год и составил 29 млрд грн, а прибыль составляет 6 млрд грн. Он стал лидером среди госпредприятий по обоим показателям.

На втором месте по доходу Леса Украины, чей доход за год составил 23 млрд грн. Прибыль – 2,5 млрд грн, по этому показателю компания занимает третье место.

Укрспецэкспорт по доходу на третьей позиции – 13 млрд грн. Это в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году. Компания получила 94 млн грн прибыли.

На втором месте по прибыли оказалась Администрация морских портов Украины. Компании удалось заработать 2,7 млрд грн, но по доходу она на четвертом месте среди всех госкомпаний – 6,3 млрд грн.

По данным Государственной службы статистики Украины, 963 государственных предприятия не сдали финансовые отчеты за 2024 год. Из тех, кто отчитался, 41% оказались убыточными (почти столько же, сколько в 2023 году).

Единственным регионом страны, где отчитались все государственные компании, стала Ровенщина.

С территорий, приближенных к фронту и временно оккупированных, поступило наименьшее количество отчетов: 5% от госкомпаний Донетчины и 9% – с Херсонщины.