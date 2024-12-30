ВОЙНА В Украине На временно оккупированных территориях рашисты ввели запрет на интернет

2024-12-30 11:33

На временно оккупированной территории Луганской области оккупанты продолжают препятствовать использованию интернета. Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram.

По его словам, в Северодонецке оккупанты уже давно отключили интернет. Местные жители вынуждены были искать альтернативы - выезжали в населенные пункты на автодороге в Луганск, таких как Смоляниново, Новоахтырка, Новоайдар. Там в магазинах или других общественных местах продавали пароли Wi-Fi, что позволяло хоть на короткое время связаться с родными.

Однако ситуация значительно ухудшилась. Вражеские силовики начали оказывать давление на владельцев таких заведений.

"С недавнего времени владельцам таких заведений представители силовых структур РФ начали выносить предупреждение, следующая стадия – отключение от интернета", – отметил Лысогор.