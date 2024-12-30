ВОЙНА В Украине На временно оккупированных территориях рашисты ввели запрет на интернет

2024-12-30 11:33

На временно оккупированной территории Луганской области оккупанты продолжают препятствовать использованию интернета. Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram.

По его словам, в Северодонецке оккупанты уже давно отключили интернет. Местные жители вынуждены были искать альтернативы - выезжали в населенные пункты на автодороге в Луганск, таких как Смоляниново, Новоахтырка, Новоайдар. Там в магазинах или других общественных местах продавали пароли Wi-Fi, что позволяло хоть на короткое время связаться с родными.

Однако ситуация значительно ухудшилась. Вражеские силовики начали оказывать давление на владельцев таких заведений.

"С недавнего времени владельцам таких заведений представители силовых структур РФ начали выносить предупреждение, следующая стадия – отключение от интернета", – отметил Лысогор.

subscriber subscriber

Еще по теме

Миф о дешевизне мобильного интернета в Украине разрушен - украинцы тратят в три раза больше жителей ЕС

2024-12-18 11:28

Укрзализныця в два раза увеличила трафик интернета в поездах Интерсити

2024-12-06 09:29

Киевстар официально подтвердил наличие проблем со связью в восточных и северных регионах

2024-09-19 15:37

В сети Киевстар сегодня снова возникли сложности со связью и интернетом

2023-12-20 14:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

На временно оккупированных территориях рашисты ввели запрет на интернет

2024-12-30 11:33

Стало відомо, скільки дітей загинуло та зникло за час вторгнення рашистів в Україну

2024-12-30 10:27

Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто на сумму в 2,25 млн евро

2024-12-28 13:34

Троянский снаряд Кима: Северокорейские боеприпасы быстро уничтожают артиллерию врага

2024-12-28 08:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

На временно оккупированных территориях рашисты ввели запрет на интернет 2024-12-30 11:33
Стало відомо, скільки дітей загинуло та зникло за час вторгнення рашистів в Україну 2024-12-30 10:27
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто на сумму в 2,25 млн евро 2024-12-28 13:34
Троянский снаряд Кима: Северокорейские боеприпасы быстро уничтожают артиллерию врага 2024-12-28 08:28