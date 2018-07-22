Детали "Перевозчики массово отказывают": в УПЦ МП рассказали, что спецслужбы мешают им привозить верующих в Киев на Крещение Руси

2018-07-22 17:26 237

Священник Олег Доминский рассказал, что власти пытаются создать видимость меньшего количества верующих УПЦ МП

27 июля в Киеве на Владимирской горке запланирован молебен и крестный ход в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси. На текущий момент мероприятие находится под вопросом, так как, по мнению УПЦ МП, спецслужбы массово отменяют рейсовые автобусы в столицу Украины. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП .

Так, по мнению священнослужителей, государственные служащие запретили перевозчикам Овручского района ехать в этот день в столицу страны. Также, в церкви выяснили, что 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах УПЦ Киевского патриархата будут заниматься сами местные администрации.

"Все перевозчики начали массово отказывать - все те, кто имеет свои автопарки, все владельцы микроавтобусов. Называют разные причины, но неофициально рассказывают, что 27 июля выходить на рейсы в направлении Киева им запретили спецслужбы", — сообщил протоиерей Овручской епархии Олег Доминський.

Священник сделал вывод, что подобные действия со стороны спецслужб призваны искусственно создать видимость того, что верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата меньше, чем сторонников УПЦ Киевского Патриархата.

Аналогичная информация поступает из Запорожской, Сумской, Черкасской и Херсонской областях, а также Тернополя.

Напомним, что Украину скоро посетит делегация Константинополя с новостями по Томосу.

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Детали

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