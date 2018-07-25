Детали Власть препятствует прибытию участников крестного хода в Киев - УПЦ МП

2018-07-25 21:59 393

Перевозчикам и владельцам автопарков представители власти, силовых структур, чиновники рекомендуют не совершать маршруты в Киев 27 июля, заявили в УПЦ (МП).

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) утверждают, что отдельные представители органов власти и силовых структур препятствуют организации прибытия в Киев участников крестного хода УПЦ (МП) по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси 27 июля, но при этом способствуют прихожанам УПЦ Киевского патриархата. Об этом в среду, 25 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, уже есть достаточно тревожные сообщения и информация о том, что в некоторых регионах искусственно блокируется возможность для транспортировки верующих людей в Киев для участия в крестном ходе. В частности, поступает информация из Житомирской области, из Одессы и других регионов о том, что перевозчикам и владельцам автопарков некоторые представители власти, силовых структур, чиновники рекомендуют не совершать маршруты в Киев именно 27 июля", - рассказал руководитель пресс-службы УПЦ (МП), архиепископ Климент на пресс-конференции в Киеве.

В свою очередь заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП), протоиерей Николай Данилевич раскритиковал представителей государственных органов за то, что они одновременно препятствуют тому, чтобы прихожане УПЦ (МП) приехали для участия в крестном ходе, и содействуют в организации аналогичных мероприятий УПЦ КП.

"Предоставляются бесплатные автобусы, забронированные целые железнодорожные вагоны. Причем приезжает много людей, которые не имеют отношения к церкви. Не нужно везти в Киев статистов и создавать "потемкинские деревни", чтобы показать Константинопольскому патриарху, что якобы есть миллионы верующих, которые выступают, скажем там, за автокефалию. Я знаю, что патриарх Варфоломей знаком с этой информацией", - отметил он.

Представитель УПЦ (МП) напомнил, что в предыдущие годы на крестный ход приезжали паломники из Беларуси, России, Польши, Румынии, Молдовы, они прибывали в Киев самостоятельно и их никто не организовывал.

"Очевидно, так же будет и в этом году", - добавил он.

Данилевич сообщил, что на мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси были приглашены 14 других поместных православных церквей. По его словам, прибудут делегации Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского патриархатов, Грузинской православной церкви, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской православных церквей, Православной церкви Чешских земель и Словакии, а также Православной церкви в Америке.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области люди с символикой ВО Свобода избили журналиста и напали на православный детский лагерь. Как утверждают в УПЦ МП, активисты также запугиванием пытались заставить местных перевозчиков отказаться от предоставления услуг автотранспорта верующим для транспортировки их в Киев.

Перед этим под Черниговом пытали священника и его жену, требуя 10 тысяч долларов.