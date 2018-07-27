Детали Новинский: Церковь не должна подстраиваться под желания политиков или настроение общества

2018-07-27 14:21 159

«В том, что церковный раскол у нас существует до сих пор, виноваты именно политики. Если бы они не опирались на раскольников, проблему уже преодолели. Тем более она была бы преодолена, если бы еще и некоторые из иерархов других церквей своим молчанием, косвенно, не поддерживали раскольников иногда», заявил в своем интервью изданию Апостроф народный депутат Вадим Новинский.

Он считает, что точка в этом вопросе ставилась уже неоднократно, в том числе и Вселенским патриархом.

«В 2016, году на совещании в Шамбези, на вопрос «Как вы относитесь к украинской проблеме?» он ответил: «Я поддерживал и поддерживаю каноническую церковь Украины и никогда не признаю раскольников».

Примерно то же самое говорилось на встрече 23 июня делегации Украинской православной церкви с руководством Вселенского патриархата, на котором, помимо, Вселенского патриарха Варфоломея присутствовали митрополит Пергамский Иоанн, митрополит Гальский Эммануил, митрополит Смирнский Варфоломей, а также сотрудники патриархии.

Представителем вселенского Патриархата было сказано - мы признаем каноническую церковь Украины во главе с блаженнейшим Онуфрием, ни о каком признании раскола и речи быть не может».

Что же касается иерархов «альтернативной церкви», то по мнению Новинского на них политики также «давят». Так, «в ноябре прошлого года так называемый патриарх Филарет обратился с покаянным письмом в адрес архиерейского совещания РПЦ. После обнародования письма опять-таки вмешалась политика, и ему банально не дали покаяться».

Новинский убежден, что даже косвенного документа о даровании автокефалии не может быть, потому что он может спровоцировать гражданскую войну на религиозной почве. Вот к чему могут привести неразумные инициативы. И конечно же, ближайшие сто лет в Украине точно не будет единой Православной церкви», уверен политик.

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Детали

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