Детали Антикорупционеров из АРМА подозревают в организации рейдерских схем - СМИ

2018-08-14 10:13 93

По теме розыска возврата украденных режимом Януковича государственных денег и имущества написаны десятки журналистских расследований. Принято множество законов. Прокурорами регулярно кормят публику громкими заявлениями. За средства налогоплательщиков профинансировано создание специальных государственных структур.

Результат все знают: из десятков миллиардов долларов, украденных напрямую или косвенно в 2010-14 гг., государству возвращен мизер.

Одна из организаций, которая была создана, чтобы восстановить справедливость – Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно - Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА). (ссылка на официальный сайт )

Не совсем прозрачная история назначения руководителем Нацагентства Антона Янчука (согласно многочисленных публикаций СМИ человек Януковича-Курченко) в свое время стала объектом многочисленных журналистских расследований.

Для 99% читателей название АРМА, как и имя его руководителя, ни о чем не говорят. Что не удивительно: существенных результатов работы по возврату коррупционных активов режима Януковича у АРМА нет. Чем же занимается Нацагентство все это время? Какими изъятыми «коррупционными активами» управляет?

Ответ на первый вопрос можно почерпнуть на сайте агентства: принимает участие в брифингах, круглых столах, открывает «памятники коррупции» и принимает иностранные делегации.

Среди нашумевших дел по конфискации можно вспомнить блокирование работы ТРЦ «ГУЛЛИВЕР», который АРМА пыталась, якобы, конфисковать у экс-главы ГФС Александра Клименко. Итог – никакой конфискации, на самом деле, не состоялось, но многие СМИ подали информацию в обратном свете.

По большому счёту, АРМА не управляет конфискованными в пользу государства активами, а передает их в управление третьим лицам. С ограниченным кругом частных бизнес-структур можно ознакомиться на сайте организации.

Таким образом, «бизнесменам из списка» де-факто бесплатно (!)

передаются конфискованные госактивы, управляя которыми, те зарабатывают деньги. Как по итогу такой работы показать отсутствие прибыли, которой нужно было бы делиться с государством, все знают.

Что касается «..и других преступлений» в названии АРМА - устав позволяет организации заниматься не только розыском украденных командой Януковича активов. Но и другими экономическими делами любого субъекта бизнеса в нашей стране.

Простыми словами – на любую компанию в Украине может быть открыто уголовное дело (или даже несколько), судом принято «нужное» решение – и активы этой компании передаются в управление АРМА.

Далее организация, скажем, разыгрывает псевдотендер между частными управителями конфискованных активов и жертва атаки попадает в руки… рейдеров. По-другому эту схему отбора собственности назвать нельзя. Есть бизнесмен-владелец активов, есть заказчик-рейдер, есть схема для реализации рейдерской атаки с помощью АРМА. Вот и ответ на вопрос, почему никто не занимается возвратом украденного режимом Януковича? АРМА стала обычным инструментом для рейдеров «со стажем».

Например, сразу несколько партнеров АРМА – компании, бенефициаром которых является один из самых жестких украинских олигархов – Александр Ярославский (выходец из советской системы ОБХСС, ныне - владелец DCH).

Это эти компании: ООО "БУДИНВЕСТ-ДК" (Код ЕГРПОУ 37797889), ООО "ДИ СИ ЭЙЧ ИНФРАСТРАКЧЕ ЭНД РІЭЛ ИСТЭЙТ" (код ЕГРПОУ 38736738).

Одно из его самых громких недобросовестных поглощений – компания УкрТатНафта. Правда оплачивать сотни миллионов долларов по итогу проигранных международных судебных споров с бывшими владельцами будет не Ярославский, а государство Украина, то есть все мы с вами.

Чтобы не быть голословными, текущий пример использования схемы с АРМА Ярославским – очередная попытка рейдерского захвата Группы компаний АИС (первые попытки которого датируются еще 2012 годом).

Нужные решения следователей и судей получены. Титушки наняты. Подготовительная пиар кампания в интернет проведена. Активы сети автоцентров уже в управлении АРМА. Осталось разыграть непрозрачный псевдотендер между подконтрольными Ярославскому компаниями партнерами АРМА и цель (возможно) будет достигнута.

К сожалению, еще один новосозданный в Украине антикоррупционный орган дискредитировал себя, не успев даже как следует начать работать.

Сколько десятков и сотен компаний, отобранных у инвесторов будет передано АРМА разным ярославским, остается только гадать. Однако факт налицо: уровень цинизма в коррупционных схемах за последние 4 года вырос в разы!

Мы будем внимательно следить как за данным делом, так и другими рейдерскими захватами, в которых задействованы структуры АРМА и информировать общественность о подобных конфликтах.