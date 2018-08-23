Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК На каких улицах Киева в сентябре могут увеличить разрешенную скорость до 80 км/час

2018-08-26 12:05 195

В Киеве уже в сентябре текущего года могут увеличить максимально разрешенную скорость движения до 80 км/час .  Соответствующий проект решения может быть рассмотрен на ближайшей сессии Киевсовета. 

"Вопрос актуальный. Особенно для таких дорог, как Большая Окружная, Набережное шоссе, проспект Бажана, то есть для тех улиц, по которым заходит большегрузный транспорт. И для того, чтобы он быстрее проходил транзитом через Киев, у нас есть поддержка и согласование полиции, чтобы повысить максимально разрешенную скорость до 80 км/час", - сообщил 112.ua директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

В то же время он отметил, что к соответствующему проекту решения есть замечания активистов в сфере безопасности дорожного движения. Они предлагают увеличить скорость движения на некоторых улицах частично, то есть правые полосы, там где есть велодорожки или нет надземных пешеходных переходов, оставить со скоростным режимом 50 км/час, а на левых увеличить до 80 км/час.

"Мы все эти предложения внимательно изучаем, потому что мы не хотим снизить безопасность на наших дорогах, и поэтому этот проект решения будет скорректирован уже с учетом этих замечаний. Этот вопрос будет реанимирован с сентября, после того как Киевсовет вернется к работе после каникул", - отметил Симонов.

Напомним, в Украине вступило в силу постановление Кабмина об ограничении максимальной скорости движения в городах до 50 км/час.

В КГГА выступили с инициативой увеличить максимально разрешенную скорость движения до 80 км/час на отдельных улицах в весенне-осенний период. Речь идет о 22 улицах:

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)
  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городская до пересечения с ул. Газопроводная и от ул. Газопроводная до Минского проспекта)
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)
  • Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Николая Трублаини)
  • просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского)
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г. Киева)
  • просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста)
  • просп. Генерала Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  • Надднепрянское шоссе
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста)
  • просп. Николая Бажана (до Харьковской площади)
  • ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславская и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи)
  • бул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои)
  • просп. Соборности (при условии установления распределительного транспортного ограждения)
  • просп. Леся Курбаса
  • просп. Космонавта Комарова
  • ул. Борщаговская
  • Южный мостовой переход

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