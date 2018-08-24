Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Карта массовых мероприятий Киева - где и как интересно отпраздновать День Независимости Украины

2018-08-24 11:39 180

Сегодня к 27 годовщине Независимости страны в столице проходит множество фестивалей, конкурсов, ярмарок, концертов и других массовых мероприятий. Ниже подробно о том, что где, когда и во сколько можно посмотреть и в чем можно сегодня принять участие.

На Майдане Независимости и Крещатике сегодня пройдет военный парад. В мероприятии примут участие представители Вооруженных Сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности. В общей сложности около четырех с половиной тысяч человек. По центру столицы проедет 250 единиц военной техники.

Выставка “Волшебный украинский миф” и фестиваль “Ты в сердце моем Украина”

Выставка начала свою работу в прошлую пятницу и продлится до конца сентября. Вниманию гостей представили цветочные композиции из двух сотен наименований растений. Тематика выставки - легенды и мифы, соответственно композиции сделаны в виде литературных персонажей. А 24 августа на Певчем поле пройдет фестиваль-конкурс при участии народных танцевальных коллективов, в том числе из Канады. Начало в 14.00.

Где: Киев, ул. Лаврская, 33

Акция "Самая большая карта мечты украинской семьи”

Уличный фестиваль проходит семь лет подряд. 24 августа в восьмой раз участникам предоставится возможность создать коллажи, на которых изобразят свои заветные желания. Далее рисунки объединят, сформировав карту Украины. Она должна войти в национальную Книгу рекордов. Время проведения 13.00-16.00.

Где: Киев, ул. Крещатик, напротив ул. Прорезная

Концерт “Классик пикник”

В день рождения страны Национальный ансамбль "Киевская камерата" под руководством Валерия Матюхина исполнит музыкальные произведения украинских классиков. Это предпоследний концерт из пяти концертов серии “Классик Пикник” в рамках Фестиваля “Открытая музыка города”. Тема концерта: «Украинская поэма». К слову, последнее выступление запланировано на 8 сентября. Длительность с 19.00 до 22.00, вход свободный.

Где:Киев, парк имени Т.Г.Шевченко

Большая подольская ярмарка "Киевские Контракты. Независимость"

Мероприятие пройдет 24-25 августа уже во второй раз в этом году, предыдущая была в мае. Ярмарка - своеобразное возвращение той, которая проходила на Подоле более 130 лет подряд. С 1929 года прекратила существование. В программе: продовольственный и вещевой маркет, фуд-корт, мастер-классы, выступление музыкальных коллективов, развлечения для детей, а также первые в истории Богатырские игры.

Где: Киев, Контрактовая площадь

Забег в вышиванках

Яркое шоу, настоящий семейный праздник. Его цель - не только поддержка патриотических настроений среди украинцев и формирование позитивного имиджа Украины в мире, но и популяризация здорового способа жизни, развитие массового спорта среди киевлян. Дистанции: от 100 м до 10 км.

Где: Киев, перекресток Русановской набережной и Русановского бульвара, финиш на Днепровской набережной

Благотворительный забег “Они бегут ради детей”

Пройдет 24 августа по маршруту: ул. Сагайдачного, 2 – Владимирский спуск – разворот возле Европейской площади – Владимирский спуск – ул. Сагайдачного, 2. Начало в 13.00.

Концерт группы “Океан Эльзы”

Коллектив традиционно дает большой концерт на День Независимости. В этом году он пройдет на самом большом стадионе страны. Примечательно, что это будет первое выступление группы на Родине после годичного перерыва. Группа недавно закончила мировое турне по 30 странам в поддержку альбома “Без меж”. Специальный гость - коллектив “Даха браха”. Начало в 20.00

Где: Киев, НСК “Олимпийский

Стоимость: 750-950 грн.

Открытая киевская регата Kyiv Yacht Race

В соревнованиях примут участие около 60 крейсерско-гоночных яхт с экипажем от 4 до 6 человек на каждом судне. 24 августа они пройдут дистанцию от Гаванского до Пешеходного моста. В программе мероприятия целые серии коротких гонок. Участие в регате примут как профессионалы, так и любители. Время регаты: 9.30-16.00.

Где: причал №6 Киевского речного вокзала

Фестиваль воздушных шаров в Белой Церкви “Александрийская феерия”

Проходит с 23 по 26 августа. В этом году приурочен к 230-летию дендропарка “Александрия”. Утренние полеты с 6.30 до 8.00, вечерние - с 18.30 до 20.00. В полетах в корзине над городом могут участвовать даже дети от 7 лет, но в сопровождении взрослых. Длительность полета: 40-60 минут.

Где: Белая Церковь, парк “Александрия”

Стоимость: 2800-3200 грн., детям до 10 лет скидка 50%.

Charity Weekend, Здоровый день с Машей Ефросининой

25 августа запланирован Третий благотворительный фестиваль. На нескольких сценах проведут лекции, мастер-классы. Особенный гость - MONATIK. Все вырученные средства потратят на благотворительные нужды, а именно покупки рентген-аппарата для детской реанимации ПАГ. Начало в 12.00.

Где: Киев, Арт-завод “Платформа”

Стоимость: 70-250 грн.

Фестиваль здорового образа жизни Workout Fest-2018

25 августа пройдет фестиваль по уличным видам спорта. В нем планирую принять участие более двух сотен украинских и зарубежных спортсменов. В субботу определятся чемпионы по StreetWorkout, Streetlifting и Workout-рекордах. Начало в 10.00, вход свободный.

Где: Киев, Арка Дружбы народов