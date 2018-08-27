Детали Число электромобилей в странах Евросоюза уже превысило миллион

2018-08-27 20:28 402

Число электромобилей в Европе в первом полугодии превысило 1 миллион, а к концу года должно достигнуть 1,35 миллиона.

Как сообщает шведская исследовательская компания EV-Volumes, собирающая данные об электрокарах, продажи электромобилей (учитываются как полностью электрические автомобили, так и гибриды) в этот период выросли на 42%, до 195 тысяч штук.

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Несмотря на значительный рост, электромобили пока составляют лишь 2% в европейских автопродажах в целом.

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Лидером по продажам электромобилей в Европе остается Норвегия – здесь в первом полугодии было продано 36,5 тысячи электромобилей, что на 32% больше, чем годом ранее. На втором месте находится Германия, третье место занимает Великобритания.

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