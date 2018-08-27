Детали АНОНС Национальная опера Украины открывает 151-й сезон - все представления сентября

2018-08-27 11:16 120

Открывая в сентябре свой 151-й театральный сезон, Национальная опера Украины буквально с первых дней месяца дарит зрителю жемчужины украинской и мировой оперной классики. Продолжая традиции проекта «Украинские оперные звезды в мире», поклонников таланта украинской оперной дивы Людмилы Монастырской ожидает встреча с ней в двух оперных постановках: «Дон Карлос» в партии Елизаветы Валуа и в обновленной опере «Манон Леско», в которой певица выйдет на киевскую сцену в главной партии. Партию Гремина в опере «Евгений Онегин» исполнит еще один «звездный гость» - Александр Цымбалюк. В сентябрьском репертуаре также третий показ нашумевшей премьеры прошлого сезона – балет «Юлий Цезарь».

2 сентября - опера «Запорожец за Дунаем» (С.Гулак-Артемовский)

Стало доброй традицией начинать новый сезон с оперы, которая является жемчужиной украинской классики. Именно «Запорожец за Дунаем» открывает новый, 151-й театральный сезон. Опера, премьера которой состоялась 155 лет назад, неоднократно была поставлена на различных театральных сценах. Киевский зритель впервые увидел ее в 1934 году, и на протяжении 80 лет она не сходила с афиш театра.

В 2015 году состоялось обновление оперы в новой редакции, созданной композитором Мирославом Скориком (музыкальная редакция) и главным режиссером театра Анатолием Соловьяненко (сценическая версия). На основе любимых и известных с детства самых популярных лейтмотивов произведения Мирослав Скорик создал новую увертюру, которая, с первых аккордов задает динамику дальнейшему сценическому действию. Спектакль стал динамичнее - новая версия укладывается в два действия наполненных юмором, народными обрядами, фольклором, яркими танцами, а главное – любовью к родной Украине. Главный художник театра Мария Левитская для этого спектакля создала более 250 костюмов и почти 3000 квадратных метров живописи. Кроме того, сценическое действо обогащено рядом хореографических композиций, которые воплощены художественным руководителем балетной труппы театра Анико Рехвиашвили. Дирижер-постановщик - Николай Дядюра, хормейстер-постановщик - Богдан Плиш.

В главных партиях: Сергей Магера (Иван Карась), Наталья Николаишин (Одарка), Валентин Дытюк (Андрей), Татьяна Ганина (Оксана), Игорь Мокренко (Султан) и др.

7 сентября - опера «Дон Карлос» (Дж.Верди)

«Дон Карлос» – превосходное зрелое творение великого Верди, но ставится эта опера не часто. Одна из причин – она требует большого состава первоклассных исполнителей. Впервые на суд украинского зрителя опера «Дон Карлос» была представлена в 1985 году, а в 2012-м в новом прочтении снова вернулась на сцену Национальной оперы, и стала самой масштабной постановкой за всю историю Независимости Украины.

Нынешнее сценическое воплощение произведения - сочетание сюжета с богатой драматургией и яркой сценографии. Костюмы героев соответствуют исторической эпохе, а декорации и спецэффекты дополняют события, которые произошли в Испании XVI века. Впервые в постановке были использованы новейшие современные технические средства. Марией Левитской были разработаны удивительные по своей красоте и сложности декорации и изготовлено почти 420 костюмов. «В нашей работе над этим великим произведением не было места минимализму или антрепризным вольностям. Но, несмотря на глубокую историю произведения и его классическое прочтение, мы, как современный театр, считаем необходимым создание таких зрелищных спектаклей для украинского зрителя с привлечением новейших технических возможностей», - отметил главный режиссер Анатолий Соловьяненко.

В сентябре 2017 года партию Елизаветы Валуа в опере «Дон Карлос» впервые исполнила Людмила Монастырская. «Я давно мечтала исполнить эту партию, и рада, что эта возможность представилась мне именно в нашем театре. Благодаря этой роли мой репертуар обогатился, и дебют партии Елизаветы Валуа состоялся именно на сцене Национальной оперы».

В главных партиях: Людмила Монастырская (Елизавета Валуа), Андрей Романенко (Дон Карлос), Александр Бойко (Родриго, маркиз ди Поза), Анжелина Швачка (принцесса Эболи), Сергей Ковнир (Филипп II, испанский король), Тарас Штонда (Великий инквизитор).

Над воплощением вердиевского шедевра работали: режиссер Анатолий Соловьяненко, дирижер Николай Дядюра, хормейстер Богдан Плиш и художник Мария Левитская.

8 сентября - балет «Юлий Цезарь» - ПРЕМЬЕРА (3-й показ)

Первые два премьерных показа балета «Юлий Цезарь» стали громким аккордом в конце юбилейного, 150-го, театрального сезона. Постановка Национальной оперы Украины, осуществленная при поддержке Посольства Итальянской Республики в Украине и Итальянского института культуры в Украине, стала одной из масштабных за последние годы. Балетный спектакль, рассказывающий об одной из величайших империй Древнего мира, которую олицетворяет, по замыслу авторов, Гай Юлий Цезарь - завоеватель, диктатор, реформатор.

Двухактный спектакль содержит огромный пласт античной культуры и традиций, который на основе собственного либретто поставила художественный руководитель балета театра Анико Рехвиашвили. Дирижер-постановщик – Николай Дядюра, художник-постановщик - Станислав Петровский, художник по костюмам - Наталья Кучеря.

«Юлий Цезарь» - это история о власти, а именно - о Римском триумвирате: Цезарь, Помпей, Красс... О любви, - рассказывает балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили. – Но здесь мы обошли довольно заезженную тему Клеопатры. Гораздо больше нас заинтересовала Кальпурния, жена Цезаря, на руках которой он, заколотый заговорщиками, и умер. Зрители полностью погрузятся в атмосферу роскоши и колоссальных замыслов, «услышат» рев толпы в Circus Maximus, увидят и боевые танцы, и оргии, и бои гладиаторов - все, что характеризует то время во всем его великолепии».

Музыкальная основа спектакля – симфонические произведения известного итальянского композитора-импрессиониста Отторино Респиги. А именно - так называемая Римская трилогия: «Фонтаны Рима», «Пинии Рима» и «Празднества Рима». По мнению дирижера-постановщика «Цезаря» Николая Дядюры, идеально дополнила общую симфоническую картину и малоизвестная, но чрезвычайно выразительная «Билькис, Царица Савская» - сюита из музыки к одноименному балету Респиги.

«Как дирижер, я очень увлекся этой музыкой. Эти произведения имеют определенную программу, заложенную автором, это означает, что музыка очень «театральная» по своей сути. Однако, в нашем случае она не просто иллюстрирует бурные празднования на улицах Рима, воду, что течет в его прекрасных фонтанах или сосны, обдуваемые ветром. Фабула «Цезаря» - совсем не об этом. И невероятно интересно наблюдать, как музыка начинает жить другой жизнью», - рассказал Николай Дядюра.

В главных партиях: Никита Сухоруков (Гай Юлий Цезарь), Татьяна Льозова (Кальпурния), Виталий Нетруненко (Гней Помпей Великий), Алексей Потемкин (Марк Лициний Красс), Елизавета Гогидзе (Кифридия).

28 сентября – опера «Манон Леско» (Дж.Пуччини) – ОБНОВЛЕНИЕ

Вдохновленный романом аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» Джакомо Пуччини создал одноименную оперу про страсть, наслаждение и угрызение совести, которая стала его творческим триумфом. Либретто - Д. Джакози, Л. Иллики, Д.Оливы, М. Праги, Д. Рикорди.

1 февраля 1893 года состоялась премьера «Манон Леско», под управлением дирижера Алессандро Поме на сцене Королевского театра в Турине. Главную партию Манон исполняла Чезира Ферране. Успех был триумфальным. Автор выходил на сцену едва ли не тридцать раз! Некоторые из артистов плакали. В газетах писали, что ее автор - самый талантливый из молодых итальянских композиторов. Это была победа, которую получил не только Дж. Пуччини, но и направление, которое он исповедовал. «Манон Леско» определяла принципы современного реализма, который содержит в себе психологически острые черты веризма - стиль, который Пуччини развил в последующих операх, сделал его явлением не только итальянской, но и европейской музыкальной культуры.

Дж. Пуччини очень гордился «Манон Леско». Это была его «первая любовь» – единственная опера, которая с легкостью достигла успеха. До конца жизни он считал «Манон Леско» своим любимым ребенком.

Что же касается премьеры оперы на киевской сцене, то она состоялась только в 2009 году. Осуществил постановку итальянский режиссер Итало Нунциата. Ныне спектакль будет обновлен, а главную партию исполнит Людмила Монастырская.

Партия Манон новая в репертуаре Людмилы - впервые она ее исполнила в июне этого года на сцене Gran Teatredel Liceu в Барселоне, а затем в рамках программы празднования 400-летия Пласа-Майор – центральной площади испанской столицы. Постановку осуществил известный итальянский режиссер Давиде Ливерморе (Davide Livermore). О новой роли и выступлении в Барселоне Людмила Монастырская рассказывает: «Это не первая моя работа с Давиде - четыре года назад я была приглашена на роль Леоноры в опере «Сила судьбы» Дж.Верди. Этого режиссера всегда отличал довольно нестандартный подход к постановке, он мастер мелких деталей - для него нет незначительных ролей, каждый штрих в движении или в костюме любого артиста для него невероятно важны. Но, в то же время, для него вокал - доминанта, и от певцов он требует мастерства драматического актера. А партнером в этой постановке у меня был прекрасный американский тенор Грегори Кунде (Gregory Kunde). Барселона приняла меня прекрасно, и я с нетерпением жду возможности теперь показать на родной сцене в Национальной опере Украины новую роль, на сегодня - одну из самых любимых!» Репетиции «Манон Леско» в Национальной опере начнутся ближе к заявленной дате, а пока, как по секрету сообщила главный художник театра Мария Левитская - для Людмилы Монастырской уже готовятся новые эксклюзивные костюмы.

Над нынешней обновленной постановкой работают: дирижер - Алла Кульбаба, режиссер – Валентина Река, хормейстер Богдан Плиш, сценограф - Мария Левитская; художник по костюмам - Наталья Кучеря; балетмейстер - Виктор Яременко.

В главных партиях: Людмила Монастырская (Манон Леско), Андрей Романенко (Шевалье Рене де Грие, студент), Михаил Киришев (Леско, сержант королевской гвардии), Богдан Тарас (Геронт де Равуар, государственный казначей), Сергей Пащук (Эдмонд, студент) и др.

30 сентября - опера «Евгений Онегин» (П.Чайковский)

Более чем 30 лет опера с неизменным успехом идет на столичной сцене. И, пожалуй, заслуга в этом не только великого композитора, который написал замечательную музыку, но и исполнителей главных партий. Одну из них – партию Князя Гремина – исполняет Александр Цымбалюк, приглашенный в рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире», и который входит в ТОП-5 лучших басов современности. Кстати, роль князя Гремина в этой опере Александру впервые пришлось исполнять в 23 года, хотя его героя, которому не многим больше 40 лет, уже считали стариком. Сейчас украинский бас почти «ровесник» князя, тем более, считается, что именно в таком возрасте раскрывается вся красота мужского голоса.

Недавно украинские поклонники уже имели возможность встретиться с Александром, который буквально на сутки приехал в столицу, чтобы выступить на Софийской площади, в рамках проекта «В Украину вернусь». Гастрольный график певца очень напряженный. В ближайшее время его можно услышать на сцене Баварской государственной оперы и в оперном театре Мадрида.

Также главные партии исполняют: Игорь Евдокименко (Евгений Онегин), Дмитрий Кифорук (Ленский), Ольга Рудик (Татьяна) и др.

«Сентябрьский репертуар задает высокую планку новому театральному сезону главного театра страны. Любителей оперно-балетного искусства будут ждать много приятных творческих событий – премьеры, звездные гости – приглашенные солисты, пополнение составов оперных постановок новыми исполнителями, дебюты талантливой молодежи», - подчеркнул главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.