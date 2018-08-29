Детали фото 20 сентября в Национальной оперетте - комическая опера-фарс «Колокольчик» Доницетти

2018-08-29 13:19 66

Опера-фарс Гаэтано Доницетти «Колокольчик» очень живо воссоздает на малой сцене Национальной оперетты атмосферу старинного итальянского дворика, где звучит веселая, легкая музыка…

Во время спектакля зрители сидят за столиками в малом зале - фойе Театра - а перед ними разыгрывается динамичное, смешное действо, приправленное остроумными шутками и неожиданными перевоплощениями, сквозь которые угадываются скрытые философские замыслы.

Небольшое, но достаточно прославленное музыкальными и особенно вокальными партиями произведение, композитор Гаэтано Доницетти написал на собственное либретто. Он с легкостью писал стихи, добавлял диалоги в прозе, а уж музыка лилась него как шампанское: шипучая, искрящаяся, игривая, с неожиданными шутками и очаровательными мелодиями.

Как известно, комическая опера «Колокольчик» была написана всего за неделю! В соответствии с обещанием данным Маэстро певцам, которые в некотором роде и выступили заказчиками этой оперы.

Премьера состоялась в Италии в Театре Нуово (Teatro Nuovo) вечером 1 июня 1836 года при огромном стечении публики. Произведение сразу же назвали «маленьким чудом комедийности, изящества и веселого, игривого вдохновения».

Композитор определил несложный ряд персонажей: дон АннибалеПистаккьо — аптекарь; Серафина — его жена; мадам Роза — мать Серафины; Энрико — племянник, дона Аннибале, Спиридионе — слуга дона Аннибале.

Сюжет основан на хитростях шутника Энрико, племянника аптекаря дона АннибалеПистаккьо. Молодой племянник, влюблённый в Серафину, пытается помешать дяденьке-аптекарю и его юной жене в их первую брачную ночь. Он неутомимо всю ночь звонит в колокольчик в аптеку. Появляясь в различных образах, Энрике просит лекарство от выдуманных болезней. То он француз, у которого прихватил живот, или тенор, потерявший голос, то старик, у которого заболела всеми болезнями сразу его жена, а он умоляет ее вылечить, распевая весёлую галиматью.

Работая над либретто, Гаэтано Доницетти и сам смеялся — над текстом и над музыкой, которая «скачет» в ритме веселых стихов. Прекрасное настроение автора, с которым он писал свое произведение - оперу-фарс «Колокольчик» - непременно передастся и зрителям, которые посетят этот яркий, легкий и позитивный спектакль.

Когда: 20 сентября, четверг 19:00 - 21:10

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Заказ билетов: kiev.operetta@gmail.com

(044) 289-53-31, (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Веб-сайт: operetta.com.ua

… в публикации частично использованы материалы пресс-центра НАТО.

Постановачная группа:

Режиссер-постановщик – Виталий Пальчиков

Дирижер-постановщик – з. а. Украины Ксения Мадараш

Балетмейстер-постановщик – Наталья Скуба

Хормейстер-постановщик – з. д. и. Украины Игорь Ярошенко

Художник-постановщик – Мария Грабченко

Дирижер – Сергей Голубничий

Световое оформление – Руслан Долинич

Звукорежиссер – Надежда Сидорова

Концертмейстеры– з. а. Украины Елена Опанасенко, Анна Полищук, Любовь Титаренко, Елизавета Хляпова, Зоя Володарская, Наталья Коломиец

Помощники режиссера – Ольга Жмура, Елена Исаева, Максим Козолуп

Действующие лица и исполнители: