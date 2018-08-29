В боях под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, 429 получили ранение разной степени тяжести, 300 попали в плен.
Военная прокуратура завершила расследование обстоятельств Иловайской трагедии 2014 года. Об этом в среду, 29 августа, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"В указанном производстве, помимо остального, исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события... Исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено", - говорится в сообщении.
В то же время, подчеркнули в ГПУ, конечное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после обеспечения выполнения требований ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно полного и непредвзятого расследования, а также привлечение к уголовной ответственности всех виновных лиц.
11 августа 2014 года руководством АТО издан приказ, на исполнение которого командованием сектора "Б" разработан замысел, одним из заданий которого была блокировка силами Вооруженных сил Украины и зачистка города Иловайск от незаконных вооруженных формирований. К боевой операции были привлечены силы отдельных добровольческих батальонов.
"В соответствии с указанными приказом и замыслом, которые были полностью обоснованы, предусматривалось взятие города Иловайск вместе с контролем северных околиц города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения и в последующем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов", - рассказали в ГПУ.
В третьей декаде августа 2014 года, как сообщают в ГПУ, руководством Вооруженных сил РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины с территории России.
"Самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения Вооруженных сил РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП); до 60 пушек; до 45 минометов; 5 ПТРК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате внезапного вторжения 24-25 августа батальоны МВД Украины Днепр-1, Миротворец, Свитязь, Херсон, Ивано-Франковск, Нацгвардии Донбасс и силы сектора "Б" попали в окружение значительно преобладающих по численности сил врага.
Следствием подтверждено, что на протяжении 26-28.08.2014 лишь между руководителем АТО Виктором Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ Николаем Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в не боевом порядке по согласованным маршрутам.
29 августа 2014 года колонны украинских военных были расстреляны в упор. При этом погибли 366 украинских бойцов, 429 - получили ранение разной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.
В ГПУ отмечают, что причинами крупных потерь под Иловайском стали: во-первых, низкий уровень боеготовности и боеспособности ВСУ, во-вторых, многочисленные факты дезертирства, самовольного оставления мест несения военной службы и невыполнение приказов начальников, среди личного состава в украинской армии в тот период; отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведения военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжелых последствий, – гибели украинских военных и потери вооружения и военной техники.
Отметим, ранее глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в 2014 году Иловайск не имел стратегического значения, поэтому туда отправили добровольческие батальоны, а не подразделения ВСУ.
Недавно Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала свой отчет о событиях под Иловайском летом 2014 года, в котором потребовала от властей Украины возобновить расследование нарушений прав человека среди мирного населения.