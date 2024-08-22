ВОЙНА В Украине КАРТА Часть роССийских войск в Курской области практически в котле, - ЦПД

2024-08-22 20:48

 

Часть российских войск в Курской области может оказаться в котле. Однако россияне пытаются скрыть ситуацию.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"В Курской области часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян все стабильно", - отметил он.

Напомним, ранее издание Bild сообщало, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении. Эксперты назвали это "Курским котлом". По данным издания, Украина близка к закрытию кармана на реке Сейм, для этого осталось преодолеть расстояние в пять километров.

Обновление карт

Аналитический сервис Deepstate обновил карты боевых действий и так называемой "серой зоны" в Курской области.

По информации аналитиков, ВСУ, вероятно, контролируют село Краснооктябрьское и могли отрезать сухопутное сообщение российской армии с южным берегом реки Сейм.

Согласно картам, под контролем Украины находится территория площадью около 815,5 квадратных километров. "Серая зона" (неопределенно) - территория площадью 424,6 квадратных километров.

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