Политика Делать выводы об операции ВСУ в Курской области еще рано, - Кирби

2024-08-25 12:30

Пока еще рано делать выводы об операции ВСУ в Курской области России.

Об этом во время брифинга 23 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Относительно наступления ВСУ в Курской области России Кирби отметил, что США "наблюдают за рисками эскалации с начала этого конфликта". В то же время делать какие-то выводы, по словам Кирби, пока еще рано.

"Россияне перебросили определенные ресурсы в эту территорию, чтобы попытаться помешать действиям украинцев. Насколько это будет эффективным, каким будет результат, мы еще не знаем. Поэтому еще слишком рано говорить о том, может ли то, что происходит в Курске, иметь потенциальное влияние на эскалацию. Но это то, что нас продолжает беспокоить", - сказал представитель Белого дома.

Также Кирби ответил на вопрос, расширили ли США возможность для Украины использовать американское оружие для ударов по России.

Отвечая, он напомнил, что ранее Белый дом разрешил украинским военнослужащим использовать американское вооружение для ударов по военным целям РФ через границу.

Чиновник также сказал, что США ведут с Украиной переговоры по использованию американского оружия для ударов по территории России. Однако пока что ограничения остаются неизменными.

"Как вы знаете, президент(Джо Байден. - Ред.) разрешил им (украинским военнослужащим. - Ред.) использовать боеприпасы США через границу... Но мы все еще разговариваем с ними. У меня нет политических склонностей так или иначе говорить сегодня, и, конечно, нет новых политических решений, которые были приняты", - заявил Кирби.