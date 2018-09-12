Детали Почему Порошенко не вводит санкции против Медведчука?

2018-09-12 17:20 237

Прошло 4 года, с тех пор, как США ввели санкции против лидера «Украинского выбора» и прокремлевского политика Виктора Медведука. Американские чиновники уверены, что действия «серого кардинала» украинской политики угрожают «миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

В то же время нынешний Президент Петр Порошенко с этим не согласен – он даже не рассматривает возможность «наказания» политика за подрыв демократических процессов в стране. Более того, в феврале 2015 года Порошенко назначил Медведчука посредником по гуманитарным вопросам, представляющим Украину на Минских переговорах.

Назначение, мягко говоря, неуместное, поскольку политик никогда не скрывал своей антиукраинской позиции. По словам его же кума – Путина, Медведчук выступает за Украину как «федеративное государство» без Крыма. Согласно его убеждениям, в скором времени Украина изменит свой внешнеполитический вектор и вернет «братские» отношения со страной-оккупантом. Для реализации своих амбиций Медведчук даже заявил о возвращении в украинскую политику.

Несмотря на многочисленные антиукраинские заявления, глава государства продолжает оказывать куму Путина мощную защиту от санкций.

Покровительство Президента не случайное, ведь обе фигуры попали на политическую сцену одновременно – в далеких 90-х. Порошенко обязан Медведчуку своим первым депутатским мандатом. Известно, что в 1998 году Петр Алексеевич прошел в Верховную Раду по мажоритарке как выдвиженец от партии Виктора Медведчука. С тех пор политики сотрудничают и время от времени работают в одних командах.

Не стал исключением и новый политический сезон. По мнению известных журналистов, до последнего времени Петру Порошенко не хватало одиозного политика, который бы одновременно вызывал у избирателей отвращение, страх и имел реальную силу. На эту роль изначально рассматривался лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, однако ему не хватило харизматичности. Другое дело – «рупор Кремля в Украине» Виктор Медведчук.

«Медведчук, который является членом семьи Владимира Путина, действительно способен вызвать у части граждан ощущение неподдельной тревоги за вхождение в политику агента явного пророссийского влияния», - считает нардеп Сергей Лещенко.

Он подтверждает, что Порошенко и Медведчук решили воспользоваться ситуацией для создания искусственной конфронтации, чтобы получать взаимную политическую выгоду. В частности, политики на примере старых российских политтехнологий 20-летней давности разработали общую стратегию и поделили страну на две зоны ответственности – Запад и Восток.

По такому сценарию уже проходили выборы в России в 1996 году, когда против российского Президента Бориса Ельцина был поставлен Геннадий Зюганов с печальным коммунистическим багажом. В Украине к этой технологии прибегли в 1999 году. Тогда во второй тур был выведен Петр Симоненко и Леонид Кучма.

Аналогичный эксперимент над украинцами решил провести и Петр Порошенко. Для этого Президент, скорее всего, и придержал ввод санкций против старого товарища Медведчука.