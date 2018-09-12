Детали 04 и 13 октября в Национальной оперетте - «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта

2018-09-12 20:49 69

На что способны артисты ради шанса стать звездой сцены? Что сегодня есть настоящий Театр: способ заработать деньги или самоотверженное служение Искусству? Что чаще побеждает: власть денег или власть любви? На эти и другие вопросы Вы сможете найти ответы в самом эпатажном спектакле от Национальной оперетты - «Театр в кармане, или Все роли заняты».

Талантливая интерпретация двух комических опер-зингшпилей Моцарта «Директор театра» и «Бастьен и Бастьенна» в постановке молодого режиссера, балетмейстера, актера, а также ведущего солиста балета Национальной оперетты Украины Максима БУЛГАКОВА.

Смелые режиссерские находки, эмоциональный, интригующий сюжет, изысканные костюмы и прически, масса инновационных решений в сочетании с высоким мастерством артистов, виртуозно исполняющих сложнейшие вокальные партии! Тайны закулисной жизни, зависть и интриги в переплетении с истинным, вечным чувством - Любовью.

"Если ощущается фальшь в словах, то правду стоит искать в поступках", - убежден режиссер-постановщик спектакля Максим Булгаков.

Напомним, что режиссер спектакля - один из победителей конкурса «MusicalArt Project», который впервые прошел в Национальной оперетте 11 сентября 2016 года.

Кстати, спектакль идет в уютном фойе, где зрители сидят за столиками с бокалом шампанского и конфетами, наблюдая за театральным действом на расстоянии вытянутой руки…

Из истории…

Изящным музыкальным анекдотом называют оперу «Директор театра» В-А. Моцарта, написанной в 1786 году по заказу короля Йозефа ИИ с Габсбург-Лотарингского династии.

В честь визита своего политического партнера кайзер Австрии Йозеф ИИ, монарх просвещенного абсолютизма, устроил театральный конкурс между двумя композиторами - Моцартом и Сальери. Он хотел убедиться, что же лучше: итальянские комические оперы, или зингшпили немцев? Победил Сальери, в то время более популярный композитор и его комическая опера в итальянское либретто «Сначала музыка, потом слово». Но со временем его произведение уже не имел такого признания, как зингшпиль Моцарта «Директор театра», на либретто австрийского драматурга Готлиба Штефани, что остается популярным и по сей день.

Одноактная опера-зингшпиль «Бастьен и Бастьенна» В.-А. Моцарта была поставлена ​​на большой сцене лишь спустя сто лет после смерти композитора - в 1890 году в Берлине.

В структуре немецкой комической оперы зингшпиль чередуются вокальные арии и разговорные диалоги, а в постановке «Театр в кармане, или Все роли заняты» молодого режиссера Максима Булгакова чередуются и сами комические оперы Моцарта.

Когда: 04 и 13 октября, четверг и суббота

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Б. Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Заказ билетов: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик - Максим Булгаков

Дирижер-постановщик - Сергей Нестерук

Художник-постановщик - Елена Левченко

Световое оформление - Руслан Долиныч

Звукорежиссер - Надежда Сидорова

Помощники режиссера - Елена Исаева, Ольга Жмура, Максим Козолуп

Концертмейстеры - Любовь Титаренко, Елизавета Хляпова, Зоя Володарская

Действующие лица и исполнители:

ФРАНК ЗЮСМАЕР, КОЛАС - н. а. Украины Сергей Бондаренко, Валентин Котенко

Буфф, ТАРАКАН - Дмитрий Шарабурин

Эйлер, ТАРАКАН - Дмитрий Вивчарюк, Кирилл Басковський

МАДАМ ГЕРЦ, БАСТИЕННА - з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, Елена Арбузова

МАДЕМУАЗЕЛЬ ЗИЛЬБЕРКЛАНГ, БАСТИЕННА - з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, з. а. Украины Ирина Беспалова-Примак, Яна Татарова

Фогельзанг, БАСТИЕН - Владимир Одринский, Анатолий Погребной

МАДАМ Фогельзанг, ТАРАКАН - Оксана Мирсон, Соломия Приймак, Татьяна Дидух

ТАРАКАНЫ - артисты балета