Детали 23 сентября в Национальной оперетте - на экспериментальной сцене «Stage_Lab» - покажут моноспектакль «Аккомпаниатор» Марселя Митуа

2018-09-17 19:30 321

23 сентября в Киевском национальном театре оперетты зрители смогут увидеть моноспектакль французского драматурга Марселя Митуа «Аккомпаниатор» - премьеру прошлого сезона.

Зрительный зал новой современной площадки «Stage_Lab» одновременно уютный и компактный – он рассчитан на 40 мест.

Наша цель - открывать здесь новые имена, - отметил в день открытия экспериментальной сцены генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский. – Хочется, чтобы здесь были не только музыкальные, но и драматические спектакли. Эта сцена - прекрасная площадка для тематических вечеров, моноспектаклей и моноопер. К тому же, это еще и репетиционный зал.

Первой постановкой экспериментальной сцены стал в конце 83-го театрального сезона Национальной оперетты моноспектакль Аси Середы-Голдун «Аккомпаниатор» в постановке Александра Билозуба.

- Почему именно эта пьеса? Потому что она о Театре. Давайте сначала поговорим о театре, а потом начнем экспериментировать, - предложил режиссер, сценограф и первый постановщик экспериментальной сцены Александр Билозуб.

«Аккомпаниатор» - спектакль о женщине-музыканте, чья роль на сцене всегда была второстепенной. Лишь однажды вечером она случайно появляется в свете прожекторов и становится главной героиней. Спектакль открывает полифонию чувств, в которой актерская игра наполняет небольшое пространство зала смелой откровенностью женщины.

Режиссер-постановщик считает, что основная особенность моноспектакля - это исповедальность, открытость с самим собой, готовность быть предельно открытым. В моноспектакле не за кого спрятаться. Не каждый актер может сыграть такую роль. Но в ней актер может реализовать свой талант и не ждать пока в жизни появятся главные роли на большой сцене.

Режиссер-постановщик, автор сценографического решения - з. д. и. Украины Александр Билозуб

В главной роли - з. а. Украины Ася Середа-Голдун

Художественный руководитель Театра – н. а. Украины Богдан Струтинский.

Когда: 23 сентября.

Начало в 19:30

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Билеты можно заказать по телефонам: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34; купить в кассах Театра или здесь: http://operetta.com.ua/event/akompaniator-marsel-mitua/