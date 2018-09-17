Детали 23 сентября в Национальной оперетте - на экспериментальной сцене «Stage_Lab» - покажут моноспектакль «Аккомпаниатор» Марселя Митуа

2018-09-17 19:30 321

 

23 сентября в Киевском национальном театре оперетты зрители смогут увидеть моноспектакль французского драматурга Марселя Митуа «Аккомпаниатор» - премьеру прошлого сезона.  

Зрительный зал новой современной площадки «Stage_Lab» одновременно уютный и компактный – он рассчитан на 40 мест.

Наша цель - открывать здесь новые имена, - отметил в день открытия экспериментальной сцены генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский. – Хочется, чтобы здесь были не только музыкальные, но и драматические спектакли. Эта сцена - прекрасная площадка для тематических вечеров, моноспектаклей и моноопер. К тому же, это еще и репетиционный зал.

Первой постановкой экспериментальной сцены стал в конце 83-го театрального сезона Национальной оперетты моноспектакль Аси Середы-Голдун «Аккомпаниатор» в постановке Александра Билозуба.

- Почему именно эта пьеса? Потому что она о Театре. Давайте сначала поговорим о театре, а потом начнем экспериментировать, - предложил режиссер, сценограф и первый постановщик экспериментальной сцены Александр Билозуб.

«Аккомпаниатор» - спектакль о женщине-музыканте, чья роль на сцене всегда была второстепенной. Лишь однажды вечером она случайно появляется в свете прожекторов и становится главной героиней. Спектакль открывает полифонию чувств, в которой актерская игра наполняет небольшое пространство зала смелой откровенностью женщины.

Режиссер-постановщик считает, что основная особенность моноспектакля - это исповедальность, открытость с самим собой, готовность быть предельно открытым. В моноспектакле не за кого спрятаться. Не каждый актер может сыграть такую роль. Но в ней актер может реализовать свой талант и не ждать пока в жизни появятся главные роли на большой сцене.

Режиссер-постановщик,  автор сценографического решения - з. д. и. Украины Александр Билозуб

В главной роли - з. а. Украины Ася Середа-Голдун

Художественный руководитель Театра – н. а.  Украины Богдан Струтинский.

Когда: 23 сентября.

Начало в 19:30

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3,  ст. метро «Олимпийская»)

Билеты можно заказать по телефонам:  (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34; купить в кассах Театра или здесь:  http://operetta.com.ua/event/akompaniator-marsel-mitua/  

Еще по теме

04 и 13 октября в Национальной оперетте - «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта

2018-09-12 20:49 1209

фото 20 сентября в Национальной оперетте - комическая опера-фарс «Колокольчик» Доницетти

2018-08-29 13:19 2064

Официальный Киев рассматривает силовой сценарий разблокирования Азовского моря

2018-08-12 14:30 1803

документ Три сценария экономики Украины - что будет с гривной в 2018-2020 годах

2018-07-25 13:14 2490

Еще новости в разделе "Детали"

23 сентября в Национальной оперетте - на экспериментальной сцене «Stage_Lab» - покажут моноспектакль «Аккомпаниатор» Марселя Митуа

2018-09-17 19:30 321

19 сентября в Арт-Центре Козловского состоится концерт «БАТТЕРФЛЯЙ»

2018-09-14 18:13 1059

Эксперт: Заявление Левочкина и Рабиновича об объединении явный фальстарт

2018-09-13 18:32 1020

04 и 13 октября в Национальной оперетте - «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта

2018-09-12 20:49 1209
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

23 сентября в Национальной оперетте - на экспериментальной сцене «Stage_Lab» - покажут моноспектакль «Аккомпаниатор» Марселя Митуа 2018-09-17 19:30 321
19 сентября в Арт-Центре Козловского состоится концерт «БАТТЕРФЛЯЙ» 2018-09-14 18:13 1059
Эксперт: Заявление Левочкина и Рабиновича об объединении явный фальстарт 2018-09-13 18:32 1020
04 и 13 октября в Национальной оперетте - «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта 2018-09-12 20:49 1209

Лента

22:00 В Раде начали расследование хищений в армии
21:30 В МИД Польши подсчитали, сколько тысяч украинцев ежегодно получали карту поляка
21:00 Суд по делу госизмене Януковича сделал замечание адвокату
20:30 В семи областях родителям начали выдавать "пакеты малыша"
20:00 Кабмин предложил установить новые размеры прожиточного минимума и "минималки" для 2019 года
19:30 23 сентября в Национальной оперетте - на экспериментальной сцене «Stage_Lab» - покажут моноспектакль «Аккомпаниатор» Марселя Митуа
19:00 Порошенко провел встречу с экзархами Константинополя
18:30 100 грн за пол-литра: в Украине снова может подорожать водка
18:00 Почти все дипломаты РФ в Украине работают на спецслужбы, — Климкин
17:30 Дружба Украины с Россией: Порошенко сделал решительный шаг