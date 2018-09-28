Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Киеве будет перекрыто движение на выходных 29 и 30 сентября

2018-09-28 17:32 111

На выходных в Киеве перекроют движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением массовых мероприятий.

Движение запретят с 00:00 субботы (29 сентября) до 01:00 воскресенья (30 сентября):

- по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого;

- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;

- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушкинской.

Также будет ограничено движение в прилегающих кварталах:

- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00);

- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с с 06:30 до 17:00).

С 11:30 до 17:00 29 сентября (в субботу) будет дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Независимости до Европейской площади, а также улица Михайловская на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.

Кроме того, с 6:00 до 10:00, а также с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа в Центральный железнодорожный вокзал станции "Киев-Пассажирский".