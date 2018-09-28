На выходных в Киеве перекроют движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением массовых мероприятий.
Движение запретят с 00:00 субботы (29 сентября) до 01:00 воскресенья (30 сентября):
- по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого;
- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;
- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушкинской.
Также будет ограничено движение в прилегающих кварталах:
- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00);
- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с с 06:30 до 17:00).
С 11:30 до 17:00 29 сентября (в субботу) будет дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Независимости до Европейской площади, а также улица Михайловская на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.
Кроме того, с 6:00 до 10:00, а также с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа в Центральный железнодорожный вокзал станции "Киев-Пассажирский".