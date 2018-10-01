Детали фото 4 и 13 октября в Национальной оперетте – «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта

2018-10-01 12:12 294

На что способны артисты, чтобы завладеть главной ролью? Что есть Театр сегодня: способ заработать деньги или самоотверженное служение Искусству?.. Как воскресить Любовь? На эти и другие вопросы Вы найдете ответ в самом эпатажном спектакле Национальной оперетты от режиссера Максима Булгакова «Театр в кармане, или Все роли заняты».

Комическая опера-зингшпиль «Театр в кармане, или Все роли заняты» - талантливая интерпретация двух зингшпилей В.-А. Моцарта «Директор театра» и «Бастьен и Бастьенна» в постановке молодого режиссера, балетмейстера, актера и ведущего солиста балета Национальной оперетты Украины Максима БУЛГАКОВА.

Смелые режиссерские находки, эмоциональный, интригующий сюжет, изысканные костюмы, прически, масса инновационных решений в сочетании с высоким мастерством артистов, виртуозно исполняющих сложнейшие вокальные партии! Тайны закулисной жизни – зависть, интриги - в переплетении с истинной вечной Любовью.

Из истории…

Изящным музыкальным анекдотом называют оперу «Директор театра» В.-А. Моцарта, написанную в 1786 году по заказу короля Йозефа ИИ с Габсбург-Лотарингского династии.

В честь визита своего политического партнера кайзер Австрии Йозеф II монарх просвещенного абсолютизма, устроил театральный конкурс между двумя композиторами - Моцартом и Сальери. Он хотел убедиться в том, что лучше: итальянские комические оперы или зингшпили немцев? Победил Сальери, в то время более популярный композитор и его комическая опера на итальянское либретто «Сначала музыка, потом слово». Но со временем его произведение уже не имело такого признания, как зингшпиль Моцарта «Директор театра» на либретто австрийского драматурга Готлиба Штефани, который остается популярным и по сей день.

Одноактная опера-зингшпиль «Бастьен и Бастьенна» В.-А. Моцарта была поставлена ​​на большой сцене лишь спустя сто лет после смерти композитора… в 1890 году в Берлине.

В структуре немецкой комической оперы зингшпиль чередуются вокальные арии и разговорные диалоги, а в постановке «Театр в кармане, или Все роли заняты» молодого режиссера Максима Булгакова чередуются сами комические оперы Моцарта.

Для справки: «зи́нгшпиль» произошло от немецкого «singspiel» или «пьеса с пением». Другими словами, это пьеса с музыкальными номерами или опера с разговорными диалогами вместо речитативов, как правило, комического содержания.

"Если ощущается фальшь в словах, то правду стоит искать в поступках", - убежден режиссер-постановщик спектакля Максим Булгаков.

Напомним, что Максим Булгаков – один из победителей ежегодного конкурса «MusicalArt Project», который впервые прошел в Национальной оперетте 11 сентября 2016 года.

Формат спектакля необычен: зрители сидят за столиками в фойе Театра с бокалом шампанского и конфетами, наблюдая за действом на расстоянии вытянутой руки.

Когда: 04 и 13 октября (четверг, суббота).

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Б. Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Заказ билетов: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34 E-mail: kiev.operetta@gmail.com

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик - Максим Булгаков

Дирижер-постановщик - Сергей Нестерук

Художник-постановщик - Елена Левченко

Световое оформление - Руслан Долиныч

Звукорежиссер - Надежда Сидорова

Помощники режиссера - Елена Исаева, Ольга Жмура, Максим Козолуп

Концертмейстеры - Любовь Титаренко, Елизавета Хляпова, Зоя Володарская

Действующие лица и исполнители:

ФРАНК ЗЮСМАЕР, КОЛАС - н. а. Украины Сергей Бондаренко, Валентин Котенко

Буфф, ТАРАКАН - Дмитрий Шарабурин

Эйлер, ТАРАКАН - Дмитрий Вивчарюк, Кирилл Басковський

МАДАМ ГЕРЦ, БАСТИЕННА - з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, Елена Арбузова

МАДЕМУАЗЕЛЬ ЗИЛЬБЕРКЛАНГ, БАСТИЕННА - з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, з. а. Украины Ирина Беспалова-Примак, Яна Татарова

Фогельзанг, БАСТИЕН - Владимир Одринский, Анатолий Погребной

МАДАМ Фогельзанг, ТАРАКАН - Оксана Мирсон, Соломия Приймак, Татьяна Дидух

ТАРАКАНЫ - артисты балета