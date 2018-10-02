Детали фото «Манон Леско» триумфально вернулась на сцену Национальной оперы Украины

2018-10-02 08:39 195

28 сентября в Национальной опере Украины состоялось триумфальное возвращение оперы «Манон Леско». Надо отметить, что это произведение уже несколько сезонов по разным причинам не ставилось на сцене театра. Премьера состоялась еще в 2009 году, которую осуществил итальянский режиссер Итало Нунциата. Так что нынешняя постановка - это обновленная постановка оперы Джакомо Пуччини, которая имела громкий успех, как только она появилась на сцене. Вдохновленный романом аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» Пуччини создал оперу о страсти, наслаждение и угрызения совести, которая стала его творческим триумфом. Либретто - Д. Джакозы, Л. Иллика, Д.Оливы, М. Праги, Д. Рикорди. Сегодня «Манон Леско» Пуччини является одной из самых популярных опер в мире.

Главную роль впервые на столичной сцене исполнила примадонна Людмила Монастырская. Пополнить свой репертуар партией Манон Людмиле Монастырской подсказал главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко. Дебютировала певица в этой роли в июне этого года на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне, а также в рамках программы празднования 400-летия центральной площади Мадрида Пласа-Майор. И вот через несколько месяцев в начале 151-го театрального сезона состоялось триумфальное появление Людмилы Монастырской в ​​роли Манон на киевской сцене.

Специально для дебюта Людмилы Монастырской в ​​Киеве были изготовлены эксклюзивные костюмы в стиле эпохи Франции XVIII, которые создала для нее главный художник театра Мария Левитская. И в очередной раз Людмила Монастырская отметила, что такие изысканные наряды для нее не создает ни один из театров мира. Не уступают в изысканности костюмам и декорации по эскизам Марии Левитской. Кстати, сама Монастырская, несмотря на свой плотный график за рубежом, называет киевскую сцену и украинских зрителей любимыми. И ценители ее таланта не остались в долгу - публика аплодировала стоя, долго не отпуская артистов со сцены.

Также главные партии исполняли: Андрей Романенко (Шевалье Рене де Грие, студент), Петр Приймак (Леско, сержант королевской гвардии), Богдан Тарас (Геронт где Равуар, государственный казначей), Сергей Пащук (Эдмонд, студент) и др.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Керри Линн Вилсон, режиссер-постановщик - Итало Нунциата, хормейстер-постановщик - Лев Венедиктов, художник-постановщик - Мария Левитская, художник по костюмам - Наталья Кучеря, балетмейстер - Виктор Яременко.

Фото: Ксения Панченко.

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды - Сегодня Украину накроют дожди, но снова немного потеплеет

2018-10-02 11:42 60

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-10-02 09:40 484088

фото 4 и 13 октября в Национальной оперетте – «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта

2018-10-01 12:12 525

документ В Киеве ввели новые правила платной парковки - талоны, абонементы и письма "счастья"

2018-10-01 11:44 393

Еще новости в разделе "Детали"

фото «Манон Леско» триумфально вернулась на сцену Национальной оперы Украины

2018-10-02 08:39 195

Рейтинг Гриценко впав з 10,7% до 6,6% на фоні корупційного скандалу

2018-10-01 18:35 684

Колоссальная афера: Климова подозревают в хищении 17 млрд из «Имексбанка» и 9 млрд у партнера по бизнесу Аркадия Шнайдера

2018-10-01 17:38 573

Гриценко мечтает порыбачить с Путиным?

2018-10-01 16:08 3498
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

фото «Манон Леско» триумфально вернулась на сцену Национальной оперы Украины 2018-10-02 08:39 195
Рейтинг Гриценко впав з 10,7% до 6,6% на фоні корупційного скандалу 2018-10-01 18:35 684
Колоссальная афера: Климова подозревают в хищении 17 млрд из «Имексбанка» и 9 млрд у партнера по бизнесу Аркадия Шнайдера 2018-10-01 17:38 573
Гриценко мечтает порыбачить с Путиным? 2018-10-01 16:08 3498

Лента

12:14 Курс валют на сегодня: доллар подешевел на 5 копеек, евро снова подорожал
КАРТА 11:42 Прогноз погоды - Сегодня Украину накроют дожди, но снова немного потеплеет
11:13 Климкин поставил Венгрии ультиматум - требует отозвать консула из Закарпатья
10:41 Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы
КАРТА 10:12 Сутки в зоне ООС: Сепаратисты обстреляли Крымское, Пески, Гнутово и Широкино
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:11 Включенный ближний свет: мифы, реальность, опасности и расход топлива
фото 08:39 «Манон Леско» триумфально вернулась на сцену Национальной оперы Украины
08:10 Авто на еврономерах будет невозможно забрать со штрафплощалки
22:00 Когда у киевлян появится горячая вода - Горадминистрация