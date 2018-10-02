Детали фото «Манон Леско» триумфально вернулась на сцену Национальной оперы Украины

2018-10-02 08:39 195

28 сентября в Национальной опере Украины состоялось триумфальное возвращение оперы «Манон Леско». Надо отметить, что это произведение уже несколько сезонов по разным причинам не ставилось на сцене театра. Премьера состоялась еще в 2009 году, которую осуществил итальянский режиссер Итало Нунциата. Так что нынешняя постановка - это обновленная постановка оперы Джакомо Пуччини, которая имела громкий успех, как только она появилась на сцене. Вдохновленный романом аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» Пуччини создал оперу о страсти, наслаждение и угрызения совести, которая стала его творческим триумфом. Либретто - Д. Джакозы, Л. Иллика, Д.Оливы, М. Праги, Д. Рикорди. Сегодня «Манон Леско» Пуччини является одной из самых популярных опер в мире.

Главную роль впервые на столичной сцене исполнила примадонна Людмила Монастырская. Пополнить свой репертуар партией Манон Людмиле Монастырской подсказал главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко. Дебютировала певица в этой роли в июне этого года на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне, а также в рамках программы празднования 400-летия центральной площади Мадрида Пласа-Майор. И вот через несколько месяцев в начале 151-го театрального сезона состоялось триумфальное появление Людмилы Монастырской в ​​роли Манон на киевской сцене.

Специально для дебюта Людмилы Монастырской в ​​Киеве были изготовлены эксклюзивные костюмы в стиле эпохи Франции XVIII, которые создала для нее главный художник театра Мария Левитская. И в очередной раз Людмила Монастырская отметила, что такие изысканные наряды для нее не создает ни один из театров мира. Не уступают в изысканности костюмам и декорации по эскизам Марии Левитской. Кстати, сама Монастырская, несмотря на свой плотный график за рубежом, называет киевскую сцену и украинских зрителей любимыми. И ценители ее таланта не остались в долгу - публика аплодировала стоя, долго не отпуская артистов со сцены.

Также главные партии исполняли: Андрей Романенко (Шевалье Рене де Грие, студент), Петр Приймак (Леско, сержант королевской гвардии), Богдан Тарас (Геронт где Равуар, государственный казначей), Сергей Пащук (Эдмонд, студент) и др.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Керри Линн Вилсон, режиссер-постановщик - Итало Нунциата, хормейстер-постановщик - Лев Венедиктов, художник-постановщик - Мария Левитская, художник по костюмам - Наталья Кучеря, балетмейстер - Виктор Яременко.

Фото: Ксения Панченко.