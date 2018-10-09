Украина В Киеве с апреля по ноябрь разрешили ездить со скоростью 80 км/ч - полный список улиц

2018-10-10 08:35 195

В Киеве на 17 улицах разрешили скорость движения до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

Соответствующее решение, которое поддержали 74 депутата, утверждено на пленарном заседании Киевского городского совета .

“Для комфорта и удобства водителей мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч… Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил замегородского главы- секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В то же время в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/час.

Увеличена скорость движения на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской)

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта)

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе - при условии проведения капитального ремонта проезжей части)

- Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини)

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева)

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста)

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста)

- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" - при условии проведения капитального ремонта проезжей части)

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

- ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

- просп. Соборности - при условии установки распределительного транспортного ограждения.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин Гройсмана возобновил масштабный контроль за скоростью движения на дорогах с помощью спецсредств и сил Национальной полиции. До 15 октября нарушителей будут только предупреждать, потом уже протоколов и повышенных штрафов не избежать.