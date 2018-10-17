Украина фото Взрыв колледжа в Керчи: десять жертв, более 50 раненных, срочно закрыты все школы и садики

2018-10-17 14:13 153

В колледже в Керчи, в котором погибли 10 человек, произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета РФ.

По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня. НАК также сообщает, что по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены.

На место прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория у колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы. ​

Как сообщает Телеграм-канал Mash, уже появилась ориентировка на подозреваемого. "Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. Сейчас их отсматривает полиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у преступника было оружие (12 калибр) и - предположительно - взрывчатое вещество.

"Сейчас ищут молодого человека, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины. Силовики считают, что именно он устроил нападение на керченский политех", - говрится в сообщении.

Кроме того, под завалами керченского политеха все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших.

Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.