Мир Полиция раскрыла детали взрыва Теслы у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе

2025-01-03 10:27

Полиция обнаружила в Cybertruck, который взорвался у входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе, канистры с топливом и фейерверки. Об этом сообщила местная полиция, передает издание Axios.

Шериф полиции округа Кларк в Лас-Вегасе Кевин Макмахилл заявил, что в задней части автомобиля были обнаружены "канистры с топливом и большие фейерверкометы".

Ранее генеральный директор компании Tesla Илон Маск написал в соцсети Х, что "взрыв был вызван очень мощным фейерверком или бомбой, которую перевозили в кузове арендованного Cybertruck", и он не связан с самим транспортным средством.

Также в полици заявили об отсутствии связи между взрывом в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане, где мужчина с флагом ИГИЛ на пикапе совершил наезд на толпу отмечавших Новый Год людей. Погибли 10 человек, еще 30 пострадали.