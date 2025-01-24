ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Бердянске партизаны подорвали сразу трех работников ФСБ

2025-01-24 11:32

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали трех работников ФСБ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его информации, двое из них были ликвидированы, один находится в больнице.

"Возле здания, где размещается ФСБ (Бердянск, ул. Маяковского, 40 - бывший Дом культуры Дормаш) взорвалась машина сотрудника ФСБ в то время, когда фсбешники садились в машину", - отметил Андрющенко.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Бердянске подорвали автомобиль, который мог принадлежать "председателю совета" города Василию Нечету.