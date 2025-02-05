В Хмельницкой области произошел взрыв возле здания ТЦК - есть жертвы и пострадавшие

В Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский произошел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Об этом в среду, 5 февраля, сообщило Общественное.
По данным инспектора по вопросам коммуникации районного управления полиции Натальи Винцарской, погиб один человек, четверо - травмированы.
Следователи работают на месте.
Несколько позже в Нацполиции уточнили, что взрыв произошел вблизи местного ТЦК около 13.00.
"В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУ НП в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено впоследствии", - говорится в сообщении.