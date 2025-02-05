ВОЙНА В Украине В Хмельницкой области произошел взрыв возле здания ТЦК - есть жертвы и пострадавшие

2025-02-05 16:41

В Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский произошел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Об этом в среду, 5 февраля, сообщило Общественное.

По данным инспектора по вопросам коммуникации районного управления полиции Натальи Винцарской, погиб один человек, четверо - травмированы.

Следователи работают на месте.

Несколько позже в Нацполиции уточнили, что взрыв произошел вблизи местного ТЦК около 13.00.

"В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУ НП в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено впоследствии", - говорится в сообщении.

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