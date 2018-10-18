ТРАГЕДИЯ Обнародован полный список погибших в Керченском политехе
2018-10-18 10:11 510
Власти оккупированного Россией Крыма обнародовали официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже 17 октября.
В списке из 19 человек - 5 преподавателей и 14 студентов, из которых семеро несовершеннолетних:
- Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
- Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
- Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
- Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
- Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
- Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
- Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
- Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
- Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате массовой бойни в Керченском политехническом колледже возросло до 20 человек, все они опознаны. 15 жертв нападения в Керчи скончались на месте, еще пять человек умерли в больнице. Погибли 15 студентов и пять сотрудников колледжа.