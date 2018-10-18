Украина ТРАГЕДИЯ Обнародован полный список погибших в Керченском политехе

2018-10-18 10:11 510

Власти оккупированного Россией Крыма обнародовали официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже 17 октября. 

В списке из 19 человек - 5 преподавателей и 14 студентов, из которых семеро несовершеннолетних:

  • Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
  • Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
  • Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
  • Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
  • Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
  • Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
  • Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
  • Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
  • Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
  • Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
  • Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
  • Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
  • Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
  • Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
  • Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
  • Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
  • Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
  • Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
  • Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате массовой бойни в Керченском политехническом колледже возросло до 20 человек, все они опознаны. 15 жертв нападения в Керчи скончались на месте, еще пять человек умерли в больнице. Погибли 15 студентов и пять сотрудников колледжа.

 

Еще по теме

Число погибших студентов в техникуме Керчи снова увеличилось

2018-10-18 12:13 30

Трагедия в Керчи: десять пострадавших сейчас в тяжелом состоянии в реанимации

2018-10-18 11:12 120

В Киеве открыли дело из-за взрыва в Керчи по статье о теракте

2018-10-17 22:00 801

Бойня в Керчи: стрелок оставил послание для бросившей его девушки

2018-10-17 20:00 17292

Еще новости в разделе "Украина"

Число погибших студентов в техникуме Керчи снова увеличилось

2018-10-18 12:13 30

КАРТА Ситуация в ООС: Сепаратисты снова применили тяжелые вооружения

2018-10-18 11:41 90

Трагедия в Керчи: десять пострадавших сейчас в тяжелом состоянии в реанимации

2018-10-18 11:12 120

ТРАГЕДИЯ Обнародован полный список погибших в Керченском политехе

2018-10-18 10:11 510
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Число погибших студентов в техникуме Керчи снова увеличилось 2018-10-18 12:13 30
КАРТА Ситуация в ООС: Сепаратисты снова применили тяжелые вооружения 2018-10-18 11:41 90
Трагедия в Керчи: десять пострадавших сейчас в тяжелом состоянии в реанимации 2018-10-18 11:12 120
ТРАГЕДИЯ Обнародован полный список погибших в Керченском политехе 2018-10-18 10:11 510

Лента

12:13 Число погибших студентов в техникуме Керчи снова увеличилось
КАРТА 11:41 Ситуация в ООС: Сепаратисты снова применили тяжелые вооружения
11:12 Трагедия в Керчи: десять пострадавших сейчас в тяжелом состоянии в реанимации
фото 10:40 Беспилотники Израиля нашли и разбомбили группу боевиков в сектора Газа
ТРАГЕДИЯ 10:11 Обнародован полный список погибших в Керченском политехе
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 Изъята вся летная документация на упавший в Винницкой области истребитель Су-27
08:37 Дизельгейт: В ФРГ в главных офисах компании Opel прошли обыски
08:09 Геращенко пояснила, почему никак не удается договориться на Минских переговорах
22:00 В Киеве открыли дело из-за взрыва в Керчи по статье о теракте