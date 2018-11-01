Украина В транспорте Киева ввели электронные билеты - сколько стоит и как пользоваться

2018-11-01 15:46 249

В Киеве с 1 ноября в тестовом режиме начали использовать электронные билеты в наземном общественном транспорте. 

Карточку электронного билета для общественного транспорта Киева можно будет приобрести в кассах метрополитена, "Киевпастранса", муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск".

На сайте "Киевпастранса" опубликовали инструкцию, как пользоваться билетом, и где его купить.

Сама карточка будет стоить 40 гривен. Ее надо будет зарегистрировать в личном кабинете. Чтобы оплатить проезд, нужно будет приложить карточку или QR-билет к валидатору – специальному устройству, которым должен быть оборудован транспорт.

Система единого электронного билета в тестовом режиме будет работать в наземном транспорте столицы по 30 октября следующего года включительно.

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