Политика Меркель в Киеве встала на защиту Северного потока-2

2018-11-01 21:00 357

 

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею проекта "Северный поток-2". Кроме того, по ее мнению, Киев слишком критично воспринимает влияние газопровода на экономику Украины. Об этом она сообщила во время своего визита в Киев 1 ноября, передает "Интерфакс".

В частности, Меркель заявила, что она одновременно не так критично настроена по отношению к "Северному потоку-2" и выступает за то, чтобы у Украины были гарантии касаемо сохранения ее транзитной роли. Также канцлер Германии отметила, что переговоры по поводу этого ведутся с РФ и Еврокомиссией, а речь во время них идет о создании транзитного договора.

Меркель упомянула и "Турецкий поток", отметив, что благодаря этим двум газопроводам газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский Союз. "Это не означает, что мы хотим отвергнуть транзитную роль Украины. Я думаю, что доходы от транзита газа чрезвычайно важны для бюджета Украины", - отметила она.

По словам Ангелы Меркель, Берлин "очень серьезно воспринимает" мнение Украины по поводу "Северного потока-2" и хочет видеть Украину партнером относительно транзита.

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