Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК На каких улицах Киева будут перекрывать движение до лета 2019 года

2018-11-02 13:16 156

В КГГА предупредили, в центре Киева будет ограничено движение транспорта до 31 июля 2019 года. Причина в текущем ремонте электрических сетей. 

Где будет ограничено движение транспорта:

На улице Софиевской

На Софийской площади

На улице Владимирской

На улице Золотоворотской

На переулке Георгиевском

На улице Рейтарской

На улице Стрелецкой

На улице Олеся Гончара

На улице Ярославов Вал

На Львовской площади

На улице Сечевых Стрельцов.

В КГГА отметили, что исполнитель работ - частное акционерное общество ДТЭК Киевские электросети - должен согласовать с патрульной полицией схему организации дорожного движения на период реконструкции.

После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров, говорится в сообщении.

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