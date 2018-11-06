Политика Файеры, шашки и угрозы - у КГГА на Крещатике протестуют евробляхеры

2018-11-06 13:42 111

В центре Киева сегодня активисты из АвтоЕвроСилы устроили "предупредительную акцию" в поддержку дешевой растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. 

Как сообщают корреспонденты с места событий, участники протестов припарковали свои автомобили перед зданием КГГА на Крещатике.

Люди жгут файеры и дымовые шашки, угрожают заблокировать правительственный квартал, а также обещают принести 7 ноября под стены Кабмина яйца, зеленку, шины и мусор, если законопроект о растаможке "евроблях" не будет принят.

Напомним, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября.

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